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Минобороны РФ заявило, что не гарантирует безопасность "зернового коридора"

"Украинская правда"Понедельник, 31 октября 2022, 19:56
шойгу и лавров, Getty Images

Министерство обороны России заявляет, что приостанавливает движение по так называемому "зерновому коридору", по которому происходит экспорт зерна из Украины.

Источник: заявление Министерства обороны РФ в Telegram

Дословно: "До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября с.г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено".

Детали: В ведомстве уточнили, что РФ "не выходит" из соглашений, а "приостанавливает их действие".

Дословно: "В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации.

В складывающихся условиях, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях".

Больше деталей: Минобороны добавило, что поскольку посредником в соглашениях выступает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ведомство довело до него и Совета безопасности ООН свою позицию.

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Дословно: "Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации".

Что предшествовало:

  • 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах. Российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы Украины в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец".
  • Позже стало известно, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".
  • Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов назвали чушью заявления России о том, что беспилотники по кораблям Черноморского флота в Севастополе 29 октября запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках зерновой сделки.
  • 31 октября стало известно, что российские военные обстреляли два портовых гражданских буксира, которые привлекались к транспортировке баржи с зерном. Два человека погибли, один раненый спасен, судьба еще одного члена экипажа неизвестна.

Темы: РосcиязерноМинобороныУкраина
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