Минобороны РФ заявило, что не гарантирует безопасность "зернового коридора"

Министерство обороны России заявляет, что приостанавливает движение по так называемому "зерновому коридору", по которому происходит экспорт зерна из Украины.

Источник: заявление Министерства обороны РФ в Telegram

Дословно: "До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября с.г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено".

Реклама:

Детали: В ведомстве уточнили, что РФ "не выходит" из соглашений, а "приостанавливает их действие".

Дословно: "В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации.

В складывающихся условиях, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях".

ВИДЕО ДНЯ

Больше деталей: Минобороны добавило, что поскольку посредником в соглашениях выступает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ведомство довело до него и Совета безопасности ООН свою позицию.

Дословно: "Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации".

Что предшествовало: