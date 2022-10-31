Минобороны РФ заявило, что не гарантирует безопасность "зернового коридора"
Министерство обороны России заявляет, что приостанавливает движение по так называемому "зерновому коридору", по которому происходит экспорт зерна из Украины.
Источник: заявление Министерства обороны РФ в Telegram
Дословно: "До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября с.г. террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в г. Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено".
Детали: В ведомстве уточнили, что РФ "не выходит" из соглашений, а "приостанавливает их действие".
Дословно: "В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации.
В складывающихся условиях, не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях".
Больше деталей: Минобороны добавило, что поскольку посредником в соглашениях выступает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ведомство довело до него и Совета безопасности ООН свою позицию.
Дословно: "Рассчитываем на содействие международной организации в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации".
Что предшествовало:
- 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах. Российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы Украины в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец".
- Позже стало известно, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".
- Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов назвали чушью заявления России о том, что беспилотники по кораблям Черноморского флота в Севастополе 29 октября запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках зерновой сделки.
- 31 октября стало известно, что российские военные обстреляли два портовых гражданских буксира, которые привлекались к транспортировке баржи с зерном. Два человека погибли, один раненый спасен, судьба еще одного члена экипажа неизвестна.