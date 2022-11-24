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Бред постпреда РФ: в гибели людей якобы виновата украинская ПВО и американские ракеты

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 ноября 2022, 03:14
Василий Небензя, Getty Images

Постпред России в ООН Василий Небензя после очередного массового ракетного обстрела агрессором Украины обвинил в жертвах среди мирного населения и повреждении мирной инфраструктуры украинскую ПВО и "накачку Украины оружием" со стороны Запада.

Источник: Небензя на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости

Детали: Представитель страны-агрессора заявил, что якобы Украина размещает ЗРК среди жилой застройки.

Прямая речь: "В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась".

Больше деталей: Небензя также заявил, что ракеты, попавшие в среду в жилые дома в Киеве и Вышгороде – это якобы "американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву".

"Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов", - обратился он к Западу.

Что предшествовало: 28 октября Небензя заявил, что российские оккупанты якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами". После этого министр обороны Украины Алексей Резников пошутил, что в Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тысяч комаров.

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Предыстория:

  • 23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.
  • Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины осталась без света, также есть перебои с водой и теплом.
  • Известно о 10 погибших в результате обстрелов в среду.

Темы: Росcиявойна
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