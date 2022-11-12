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Оккупанты вывезли из херсонской библиотеки бесценные фонды – директор

Катерина ТищенкоСуббота, 12 ноября 2022, 15:40
Оккупанты вывезли из херсонской библиотеки бесценные фонды – директор
Херсонская областная универсальная научная библиотека им. Олеся Гончара, фото: Украинская библиотечная энциклопедия

Российские оккупанты вывезли из Херсона очень ценные фонды областной библиотеки им. Гончара.

Источник: директор областной библиотеки им. Гончара Надежда Коротун, которую цитирует Херсонский городской совет

Прямая речь: "Есть и печальная новость. Оккупанты вывезли дореволюционные издания, которые издавались в Херсонской губернии.

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Они бесценны, это самая большая коллекция краеведческих фондов. Для ученых и преподавателей, студентов и краеведов – источники информации для исследований. Уничтожен информационный ресурс для всех, кого интересует история южной части Украины".

Детали: Директор библиотеки выразила надежду, что эта коллекция вернется в родную Гончаровку.

Что предшествовало: Ранее Силы спецопераций сообщили, что в оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом, всего из Херсонской области россияне вывезли 15 тысяч картин.

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Предыстория:

  • 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
  • В Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
  • 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии. 
  • По состоянию на 12 ноября в Херсон вернулась украинская полиция.

Темы: Херсонкультурадеоккупация
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