Оккупанты вывезли из херсонской библиотеки бесценные фонды – директор

Российские оккупанты вывезли из Херсона очень ценные фонды областной библиотеки им. Гончара.

Источник: директор областной библиотеки им. Гончара Надежда Коротун, которую цитирует Херсонский городской совет

Прямая речь: "Есть и печальная новость. Оккупанты вывезли дореволюционные издания, которые издавались в Херсонской губернии.

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Они бесценны, это самая большая коллекция краеведческих фондов. Для ученых и преподавателей, студентов и краеведов – источники информации для исследований. Уничтожен информационный ресурс для всех, кого интересует история южной части Украины".

Детали: Директор библиотеки выразила надежду, что эта коллекция вернется в родную Гончаровку.

Что предшествовало: Ранее Силы спецопераций сообщили, что в оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом, всего из Херсонской области россияне вывезли 15 тысяч картин.

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