Оккупанты вывезли из херсонской библиотеки бесценные фонды – директор
Российские оккупанты вывезли из Херсона очень ценные фонды областной библиотеки им. Гончара.
Источник: директор областной библиотеки им. Гончара Надежда Коротун, которую цитирует Херсонский городской совет
Прямая речь: "Есть и печальная новость. Оккупанты вывезли дореволюционные издания, которые издавались в Херсонской губернии.
Они бесценны, это самая большая коллекция краеведческих фондов. Для ученых и преподавателей, студентов и краеведов – источники информации для исследований. Уничтожен информационный ресурс для всех, кого интересует история южной части Украины".
Детали: Директор библиотеки выразила надежду, что эта коллекция вернется в родную Гончаровку.
Что предшествовало: Ранее Силы спецопераций сообщили, что в оккупированный Симферополь прибыли четыре грузовика с награбленным имуществом, всего из Херсонской области россияне вывезли 15 тысяч картин.
Предыстория:
- 9 ноября командующий российскими оккупантам в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон.
- В Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.
- 11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии.
- По состоянию на 12 ноября в Херсон вернулась украинская полиция.