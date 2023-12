В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна

По всему Китаю вспыхнули массовые протесты против карантинных мероприятий, которые перерастают в антиправительственные, протестующие скандируют антиправительственные лозунги и требуют отставки лидера республики Си Цзиньпина.

Источник: CNN, BBC

Детали: От Шанхая до Пекина вспыхнули протесты из-за несогласия с правящей Коммунистической партией.

Тысячи протестующих на улице Шанхая скандировали лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!".

За критику власти в Китае предусмотрена тюрьма.

Протесты были вызваны смертельным пожаром в Урумчи, столице крайнего западного региона Синьцзян.

В результате пожара в многоквартирном доме погибло по меньшей мере 10 человек и 9 получили ранения.

Видеозаписи инцидента показали, что меры по изоляции помешали пожарным добраться до пострадавших, что привело к общественному гневу.

Люди возлагают ответственность на власть, которая проводит политику "нулевого ковида" и почти три года вместо того, чтобы строить больше больничных отделений интенсивной терапии и подчеркивать необходимость вакцинации, вкладывала огромные ресурсы в средства массового тестирования, карантина и изоляции.

Сейчас СМИ подтвердили демонстрации по меньшей мере в 16 местах по всей стране - в том числе в двух крупнейших городах Китая, столице Пекине и финансовом центре Шанхае.

В Шанхае в субботу сотни людей собрались на Урумчи-роуд, названной в честь города в Синьцзян. Многие держали в руках чистые листы белой бумаги - символический протест против цензуры - и скандировали: "Нужны права человека, нужна свобода".

Некоторые также выкрикивали призывы к Си Цзиньпину "уйти в отставку".

Политика "нулевого ковида" Китая особенно остро ощущается в Шанхае, где двухмесячная изоляция в начале этого года оставила многих людей без доступа к продуктам питания, медицинской помощи и другим основным товарам, что посеяло глубокое общественное возмущение.

In a rare surge of protests in China, demonstrators called for the ruling Communist Party and its leader, Xi Jinping, to step down, amid anger at the deaths of at least 10 people in an apartment fire in Xinjiang, presumably during a strict Covid lockdown. https://t.co/7eT7YT4nHw pic.twitter.com/WT54Q0yC1M