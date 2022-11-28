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В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна

Алена МазуренкоПонедельник, 28 ноября 2022, 10:52
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
getty images

По всему Китаю вспыхнули массовые протесты против карантинных мероприятий, которые перерастают в антиправительственные, протестующие скандируют антиправительственные лозунги и требуют отставки лидера республики Си Цзиньпина.

Источник:  CNNBBC

Детали: От Шанхая до Пекина вспыхнули протесты из-за несогласия с правящей Коммунистической партией.

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Тысячи протестующих на улице Шанхая скандировали лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!".

За критику власти в Китае предусмотрена тюрьма.

Протесты были вызваны смертельным пожаром в Урумчи, столице крайнего западного региона Синьцзян.

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В результате пожара в многоквартирном доме погибло по меньшей мере 10 человек и 9 получили ранения.

Видеозаписи инцидента показали, что меры по изоляции помешали пожарным добраться до пострадавших, что привело к общественному гневу.

 
ФОТО GETTY IMAGES

Люди возлагают ответственность на власть, которая проводит политику "нулевого ковида" и почти три года вместо того, чтобы строить больше больничных отделений интенсивной терапии и подчеркивать необходимость вакцинации, вкладывала огромные ресурсы в средства массового тестирования, карантина и изоляции.

 
ФОТО GETTY IMAGES

Сейчас СМИ подтвердили демонстрации по меньшей мере в 16 местах по всей стране - в том числе в двух крупнейших городах Китая, столице Пекине и финансовом центре Шанхае.

В Шанхае в субботу сотни людей собрались на Урумчи-роуд, названной в честь города в Синьцзян. Многие держали в руках чистые листы белой бумаги - символический протест против цензуры - и скандировали: "Нужны права человека, нужна свобода".

Некоторые также выкрикивали призывы к Си Цзиньпину "уйти в отставку".

Политика "нулевого ковида" Китая особенно остро ощущается в Шанхае, где двухмесячная изоляция в начале этого года оставила многих людей без доступа к продуктам питания, медицинской помощи и другим основным товарам, что посеяло глубокое общественное возмущение.

К вечеру 27 ноября массовые демонстрации распространились на Пекин, Чэнду, Гуанчжоу и Ухань, где тысячи жителей требовали не только прекращения ограничений, связанных с коронавирусом, но и политических свобод.

Жители некоторых закрытых районов разрушали барьеры и выходили на улицы.

Протесты также состоялись в университетских городках, в том числе в престижных заведениях Пекинского университета и Университета Цинхуа в Пекине, а также в Китайском университете связи в Нанкине.

Государственные СМИ Китая молчат о демонстрациях, но удвоили количество упоминаний о "нулевом ковиде", причем одна газета в воскресенье назвала его "наиболее научно эффективным" подходом в борьбе с коронавирусом. 

Темы: КитаймитингикарантинCovid-2019
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