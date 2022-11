У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун

По всьому Китаю спалахнули масові протести проти карантинних заходів, які переростають в антиурядові, протестувальники скандують антиурядові гасла та вимагають відставки лідера республіки Сі Цзіньпіна.

Джерело: CNN, BBC

Деталі: Від Шанхая до Пекіна спалахнули протести через незгоду з правлячою Комуністичною партією.

Тисячі протестувальників на вулиці Шанхаю скандували гасла "Сі Цзіньпін, йди геть!" та "Комуністична партія, йди геть!".

За критику влади у Китаї передбачена в’язниця.

Протести були викликані смертельною пожежею в Урумчі, столиці крайнього західного регіону Сіньцзян.

В результаті пожежі в багатоквартирному будинку загинуло щонайменше 10 людей і 9 отримали поранення.

Відеозаписи інциденту показали, що заходи з ізоляції завадили пожежникам дістатися до потерпілих, що призвело до громадського гніву.

Люди покладають відповідальність на владу, яка проводить політику "нульового ковіду" і майже три роки замість того, щоб будувати більше лікарняних відділень інтенсивної терапії та наголошувати на необхідності вакцинації, вкладала величезні ресурси в засоби масового тестування, карантину та ізоляції.

Наразі ЗМІ підтвердили демонстрації щонайменше в 16 місцях по всій країні - в тому числі в двох найбільших містах Китаю, столиці Пекіні і фінансовому центрі Шанхаї.

У Шанхаї в суботу сотні людей зібралися на Урумчі-роуд, названій на честь міста у Сіньцзян. Багато хто тримав у руках чисті аркуші білого паперу - символічний протест проти цензури - і скандував: "Потрібні права людини, потрібна свобода".

Дехто також вигукував заклики до Сі Цзіньпіна "піти у відставку".

Політика "нульового ковіду" Китаю особливо гостро відчувається в Шанхаї, де двомісячна ізоляція на початку цього року залишила багатьох людей без доступу до продуктів харчування, медичної допомоги та інших основних товарів, що посіяло глибоке громадське обурення.

In a rare surge of protests in China, demonstrators called for the ruling Communist Party and its leader, Xi Jinping, to step down, amid anger at the deaths of at least 10 people in an apartment fire in Xinjiang, presumably during a strict Covid lockdown. https://t.co/7eT7YT4nHw pic.twitter.com/WT54Q0yC1M