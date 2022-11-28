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У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун

Альона Мазуренко Понеділок, 28 листопада 2022, 11:52
getty images

По всьому Китаю спалахнули масові протести проти карантинних заходів, які переростають в антиурядові, протестувальники скандують антиурядові гасла та вимагають відставки лідера республіки Сі Цзіньпіна.

Джерело: CNN, BBC

Деталі: Від Шанхая до Пекіна спалахнули протести через незгоду з правлячою Комуністичною партією.

Тисячі протестувальників на вулиці Шанхаю скандували гасла "Сі Цзіньпін, йди геть!" та "Комуністична партія, йди геть!".

За критику влади у Китаї передбачена в’язниця.

Протести були викликані смертельною пожежею в Урумчі, столиці крайнього західного регіону Сіньцзян.

В результаті пожежі в багатоквартирному будинку загинуло щонайменше 10 людей і 9 отримали поранення.

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Відеозаписи інциденту показали, що заходи з ізоляції завадили пожежникам дістатися до потерпілих, що призвело до громадського гніву.

 
ФОТО GETTY IMAGES

Люди покладають відповідальність на владу, яка проводить політику "нульового ковіду" і майже три роки замість того, щоб будувати більше лікарняних відділень інтенсивної терапії та наголошувати на необхідності вакцинації, вкладала величезні ресурси в засоби масового тестування, карантину та ізоляції.

Наразі ЗМІ підтвердили демонстрації щонайменше в 16 місцях по всій країні - в тому числі в двох найбільших містах Китаю, столиці Пекіні і фінансовому центрі Шанхаї.

 
фото Getty Images

У Шанхаї в суботу сотні людей зібралися на Урумчі-роуд, названій на честь міста у Сіньцзян. Багато хто тримав у руках чисті аркуші білого паперу - символічний протест проти цензури - і скандував: "Потрібні права людини, потрібна свобода".

Дехто також вигукував заклики до Сі Цзіньпіна "піти у відставку".

Політика "нульового ковіду" Китаю особливо гостро відчувається в Шанхаї, де двомісячна ізоляція на початку цього року залишила багатьох людей без доступу до продуктів харчування, медичної допомоги та інших основних товарів, що посіяло глибоке громадське обурення.

До вечора 27 листопада масові демонстрації поширилися на Пекін, Ченду, Гуанчжоу і Ухань, де тисячі жителів вимагали не лише припинення обмежень, пов'язаних з коронавірусом, а й політичних свобод.

Мешканці деяких закритих районів руйнували бар'єри і виходили на вулиці.

Протести також відбулися в університетських містечках, в тому числі в престижних закладах Пекінського університету і Університету Цінхуа в Пекіні, а також в Китайському університеті зв'язку в Нанкіні.

Державні ЗМІ Китаю мовчать про демонстрації, але подвоїли кількість згадок про "нульовий ковід", причому одна газета в неділю назвала його "найбільш науково ефективним" підходом у боротьбі з коронавірусом. 

Теми: КитаймітингикарантинCovid-2019
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