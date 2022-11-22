В Херсоне схватили сотрудника колонии, который работал на оккупантов и выпустил заключенных

В Херсоне схватили еще одного коллаборанта, фото прокуратуры

В Херсоне задержали и сообщили о подозрении бывшему работнику ГУ "Северная исправительная колония №90", ​​который выпустил заключенных во время оккупации города россиянами.

Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры

Детали: При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры задержан бывший начальник одного из отделов ГУ "Северная исправительная колония №90", он уведомлен о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, во время оккупации города подозреваемый пошел на сотрудничество с представителями страны-агрессора и вступил в должность так называемого "начальника отдела охраны Херсонского следственного изолятора" в созданном оккупационными властями "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области".

Пребывая в должности, подозреваемый дал указания работникам Херсонского следственного изолятора покинуть место несения службы. По его указу ключи от камер и служебных помещений они оставили в непосредственном доступе заключенных, что привело к массовому бегству последних.

Правоохранители задержали мужчину в деоккупированном городе Херсоне в порядке ст. 208, ст. 615 УПК РФ и сообщили о подозрении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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