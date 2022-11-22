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В Херсоне схватили сотрудника колонии, который работал на оккупантов и выпустил заключенных

Елена РощинаВторник, 22 ноября 2022, 11:37
В Херсоне схватили сотрудника колонии, который работал на оккупантов и выпустил заключенных
В Херсоне схватили еще одного коллаборанта, фото прокуратуры

В Херсоне задержали и сообщили о подозрении бывшему работнику ГУ "Северная исправительная колония №90", ​​который выпустил заключенных во время оккупации города россиянами.

Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры

Детали: При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры задержан бывший начальник одного из отделов ГУ "Северная исправительная колония №90", он уведомлен о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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По данным следствия, во время оккупации города подозреваемый пошел на сотрудничество с представителями страны-агрессора и вступил в должность так называемого "начальника отдела охраны Херсонского следственного изолятора" в созданном оккупационными властями "Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области".

Пребывая в должности, подозреваемый дал указания работникам Херсонского следственного изолятора покинуть место несения службы. По его указу ключи от камер и служебных помещений они оставили в непосредственном доступе заключенных, что привело к массовому бегству последних.

Правоохранители задержали мужчину в деоккупированном городе Херсоне в порядке ст. 208, ст. 615 УПК РФ и сообщили о подозрении.

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Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Предыстория:

  • Россияне захватили Херсонский следственный изолятор в марте и обустроили его для нужд Росгвадии.
  • Вечером 11 ноября стало известно, что в Херсоне загорелось здание следственного изолятора. В тот же день Херсон был деоккупирован Вооруженными силами Украины.
  • 15 ноября первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что в СИЗО Херсона украинские военные нашли дела 457 осужденных. Они отбывали сроки в разных колониях и временно оказались в Херсонском следственном изоляторе. После побега россиян все осужденные сбежали на свободу.
  • Украинские правоохранители вернули 166 из примерно 457 беглых заключенных в СИЗО, среди них приговорены к пожизненному заключению.

Темы: Херсондеоккупацияколлаборационизмгосизмена
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