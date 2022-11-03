Гауляйтер Стремоусов: Войска России, возможно, отступят на левый берег Днепра

Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, вероятнее всего, отступят на левый берег Днепра.

Источник: российский РБК

Прямая речь: "Скорее всего, наши войска (российские оккупанты – ред.) будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении".

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Детали: В то же время он утверждает, что нет "массового резкого наступления" и все атаки ВСУ якобы отбиты.

Что этому предшествовало:

Гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о подготовке наступления украинских войск на город. Позже оккупанты объявили о перемещении так называемой "администрации" на левый берег Днепра.

В конце октября украинский Центр национального сопротивления подтвердили, что россияне перенесли свою оккупационную администрацию в Херсонской области на левый берег Днепра, то есть вывезли из Херсона. В Генштабе Украины также подтвердили перемещение оккупационной администрации.

3 ноября стало известно, что в Херсоне со здания областной государственной администрации исчез флаг Российской Федерации.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил УП, что российские оккупанты лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне в оккупированном областном центре.