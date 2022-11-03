Гауляйтер Стремоусов: Войска России, возможно, отступят на левый берег Днепра

Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, вероятнее всего, отступят на левый берег Днепра.

Источник: российский РБК

Прямая речь: "Скорее всего, наши войска (российские оккупанты – ред.) будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении".

Детали: В то же время он утверждает, что нет "массового резкого наступления" и все атаки ВСУ якобы отбиты.

Что этому предшествовало: