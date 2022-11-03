Гауляйтер Стремоусов: Войска России, возможно, отступят на левый берег Днепра
Четверг, 3 ноября 2022, 14:48
Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, вероятнее всего, отступят на левый берег Днепра.
Источник: российский РБК
Прямая речь: "Скорее всего, наши войска (российские оккупанты – ред.) будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении".
Детали: В то же время он утверждает, что нет "массового резкого наступления" и все атаки ВСУ якобы отбиты.
Что этому предшествовало:
- Гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о подготовке наступления украинских войск на город. Позже оккупанты объявили о перемещении так называемой "администрации" на левый берег Днепра.
- В конце октября украинский Центр национального сопротивления подтвердили, что россияне перенесли свою оккупационную администрацию в Херсонской области на левый берег Днепра, то есть вывезли из Херсона. В Генштабе Украины также подтвердили перемещение оккупационной администрации.
- 3 ноября стало известно, что в Херсоне со здания областной государственной администрации исчез флаг Российской Федерации.
- Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил УП, что российские оккупанты лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне в оккупированном областном центре.