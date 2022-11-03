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Гауляйтер Стремоусов: Войска России, возможно, отступят на левый берег Днепра

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 13:48
Гауляйтер Стремоусов: Войска России, возможно, отступят на левый берег Днепра

Один из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска, вероятнее всего, отступят на левый берег Днепра.

Источник: российский РБК 

Прямая речь: "Скорее всего, наши войска (российские оккупанты – ред.) будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении".

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Детали: В то же время он утверждает, что нет "массового резкого наступления" и все атаки ВСУ якобы отбиты.

Что этому предшествовало:

  • Гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил о подготовке наступления украинских войск на город. Позже оккупанты объявили о перемещении так называемой "администрации" на левый берег Днепра.
  • В конце октября украинский Центр национального сопротивления подтвердили, что россияне перенесли свою оккупационную администрацию в Херсонской области на левый берег Днепра, то есть вывезли из Херсона. В Генштабе Украины также подтвердили перемещение оккупационной администрации.
  • 3 ноября стало известно, что в Херсоне со здания областной государственной администрации исчез флаг Российской Федерации.
  • Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил УП, что российские оккупанты лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне в оккупированном областном центре.

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Темы: Херсон
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