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Россияне готовятся обороняться в Херсоне, а не выходить из него – Буданов

"Украинская правда"Понедельник, 24 октября 2022, 09:42
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Российские оккупанты лишь создают иллюзию того, что покидают Херсон, а на самом деле завозят туда новые военные подразделения и готовятся к обороне в оккупированном областном центре. 

Источник: руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде" 

Детали: По словам Буданова, Сергей Суровикин, который командует Южной группировкой российских войск в войне против Украины, может, и готовит почву для сглаживания реакции российского общества в случае сдачи или потери Херсона, но пока нельзя сказать, что "прямо сейчас они из Херсона бегут".

"Нет, такого нет", – констатировал глава ГУР.

Прямая речь: "Во многих аспектах это информационная операция и манипуляция. Есть определенные факты. Например, выводят "Промсвязьбанк", другие финансовые структуры, которые россияне туда завели.

Причем как выводят – вывозят наличные средства, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят – именно переводят – всех неходячих, тяжело раненых вывозят, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить, и проводят эту бешеную информационную кампанию, что "мы заботимся о людях" и тому подобное. 

То есть создают иллюзию того, что все пропало. А вместе с тем они наоборот заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне". 

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Детали: По словам руководителя военной разведки, россияне понимают, что, если ВСУ возьмут контроль хотя бы над Каховской дамбой, которая сейчас является единственной полноценно функционирующей транспортной артерией, то "им надо будет принимать очень быстро решение" или очень быстро покидать город.

Иначе российские военные могут оказаться в подобной ситуации к той, в которой весной оказались украинские подразделения в Мариуполе, сказал Буданов. 

Прямая речь: "И вот понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне".

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Темы: ХерсонвойнаРосcияразведка
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