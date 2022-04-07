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Глава разведки РФ обвинил США в желании сделать из Украины второй Афганистан

Елена РощинаЧетверг, 7 апреля 2022, 14:10
Глава разведки РФ обвинил США в желании сделать из Украины второй Афганистан
Сергей Нарышкин, фото ТАСС

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин написал статью, в которой утверждает, что американские политтехнологи ставят перед НАТО задачу максимально затянуть войну в Украине, чтобы превратить ее для России в подобие Афганистана.

Источник: Нарышкин в статье для журнала "Национальная оборона", которую цитируют российские СМИ

Прямая речь Нарышкина: "Для этого используются самые подлые методы, вплоть до засылки на украинскую территорию вооруженных боевиков, перед которыми ставится задача организации и поддержки в стране так называемого партизанского, а на самом деле, террористического подполья".

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Детали: Нарышкин отмечает, что США и подавляющее большинство стран НАТО не готовы вступать в прямое вооруженное противостояние с Россией, предпочитая ограничиться оказанием Киеву моральной и материальной поддержки. 

По его словам, ожесточенность "конфликта" в Украине свидетельствует о том, что на кону стоит не только судьба "киевского режима", но и "архитектура всего мирового порядка". 

"Предугадать ее конкретные очертания, исходя из нынешней ситуации, довольно трудно, но можно с уверенностью сказать: возврата к старому уже не будет", – написал глава СВР.

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Нарышкин уверяет, что Россия войной якобы пытается помешать "превращению Украины в марионеточное русофобское государство, которое пытается сформировать собственную идентичность на базе отрицания и демонизации всего, что ее естественным образом связывает с Россией".

"Сколько ни скачи, от себя не ускачешь", – добавил надменно главный разведчик РФ.

Напомним: Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля, после 8 лет гибридной войны.

США и НАТО прогнозируют длительную войну России в Украине, но американцы не исключают победы украинцев.

Война в Афганистане с участием США продолжалась с 2001-го по 2021 год и считается одним из этапов "гражданской войны" в Афганистане, которая началась в 1978 году.

На днях пропагандистское "РИА Новости" опубликовало колонку под названием "Что Россия должна сделать с Украиной" авторства политтехнолога Тимофея Сергейцева, известного по плакату о трех "сортах" украинцев. В ней излагались мечты Кремля о захвате Украины и "перевоспитании" украинцев на территории, которая может попасть во власть россиян, но также об определенном контроле и западной Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта статья является обоснованием геноцида украинцев и будет одним из доказательств для будущего трибунала.

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Темы: РосcиявойнапропагандаАфганистан
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