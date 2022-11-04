ВСУ уже уничтожили более 500 завербованных "вагнеровцами" российских заключенных – СМИ
По состоянию на начало ноября на войне в Украине погибло более 500 российских заключенных.
Источник: The Insider на основании данных Украинского центра изучения и противодействия гибридным угрозам и собственных подсчетов
Детали: Издание отмечает, что Украинский центр изучения и противодействия гибридным угрозам обнаружил и верифицировал более двухсот писем за подписью одного из руководителей ЧВК Вагнера Андрея Трошева с соболезнованиями семьям наемников, набранных "вагнеровцами" в российских колониях.
К письмам прилагается посмертная медаль "За отвагу", а сами документы, которые в соцсетях часто публикуют родственники, аккуратно пронумерованы, что позволяет делать выводы об их количестве.
The Insider удалось связаться с некоторыми родственниками фигурантов списка погибших. Они подтвердили информацию, что их близкие отправились на войну из колоний и погибли на территории Украины.
Опираясь на нумерацию документов, издание делает вывод, что меньше чем за месяц (с 18 сентября по 13 октября) Трошевым было отправлено минимум 224 письма с соболезнованиями, а всего к середине октября в Украине погибло не менее 458 завербованных Евгением Пригожиным заключенных.
"За последние три недели в соцсетях были опубликованы десятки новых сообщений от родственников заключенных об их гибели, так что к началу ноября их число точно больше 500, но сколько именно — неизвестно, так как с середины октября никто из родственников не выкладывал фото наград, где был бы виден порядковый номер (вероятно, родственников предупредили, что выкладывать фото документов о награждении запрещено)", - пишет The Insider.
При этом, по оценкам "Важных историй" на конец сентября, Пригожинская ЧВК завербовала около шести тысяч заключенных, и из них к тому моменту были вывезены не меньше 2036 человек. Это значит, что к октябрю ВСУ уничтожили примерно четверть доехавших до фронта российских уголовников.
При этом, по оценке Центра, общее число погибших в Украине наемников ЧВК Вагнера (включая как зеков, так и обычных наемников) — от 800 до 1000 человек.
The Insider опубликовал имена и фото некоторых погибших заключенных, чье участие в войне и чью гибель удалось доказать с помощью информации, которая есть в открытом доступе. Среди этих людей есть осужденные за кражи и сбыт наркотических веществ, а также сидевшие за убийства. Некоторые родственники убитых подтвердили The Insider, что те действительно отбывали наказания в колониях, были завербованы в ЧВК и недавно погибли в Украине.
Предыстория:
- 4 июля российские СМИ сообщили, что в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в "добровольцы" для поездки на войну в Украине в составе ЧВК "Вагнера". Впоследствии заключенных стали набирать по всей России.
- Позже появилась информация, что почти все заключенные двух российских колоний, завербованные ЧВК "Вагнером" на войну в Украине, погибли.
- 14 сентября в сети появилось видео, на котором приближенный к Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин, также организовавший так называемое ЧВК "Вагнер", лично призывает российских заключенных воевать в Украине.
- 15 сентября Пригожин, комментируя сообщения о вербовке заключенных для участия в войне в Украине, предложил несогласных с такой вербовкой отправить на войну своих детей. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети", - заявил он.