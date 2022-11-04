В Ровно мужчина бросил боеприпас на детской площадке, среди пострадавших ребенок

В Ровно мужчина бросил боеприпас на детской площадке, пострадали 5 человек, среди которых ребенок и полицейский.

Источник: полиция Ровенской области, первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook

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Детали: Взрыв произошел на улице Романа Шухевича, сообщение в полицию поступило около 21 часа.

Дословно: "Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажек.

По предварительной информации, пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок".

Больше деталей: Предварительно, на месте происшествия полицейские обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению. С ними общаются правоохранители.

На месте происшествия работают руководство ГУНП и Ровенского РУП, следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, бойцы роты полиции особого назначения, патрульные полицейские, спасатели.

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В свою очередь, первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что предварительно пострадало 5 человек, среди которых ребенок и полицейский.

Он рассказал, что патрульные получили вызов о том, что на детской площадке в районе Северного двое неизвестных, один из них угрожает гранатой.

"На место сразу прибывает экипаж патрульных. Злоумышленник бросает боеприпас, который детонирует", - написал он. Оба мужчины задержаны.