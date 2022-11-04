У Рівному чоловік кинув боєприпас на дитмайданчику, серед постраждалих дитина

У Рівному чоловік кинув боєприпас на дитячому майданчику, постраждали 5 осіб, серед яких дитина й поліцейський.

Джерело: поліція Рівненщини, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

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Деталі: Вибух стався на вулиці Романа Шухевича, повідомлення до поліції надійшло близько 21 години.

Дослівно поліція: "Поліцейські на місці події попередньо встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок.

За попередньою інформацією, постраждали четверо осіб, серед яких малолітня дитина".

Більше деталей: Попередньо, на місці події поліцейські виявили двох осіб, які можуть бути причетні до скоєного злочину. Із ними спілкуються правоохоронці.

На місці події працюють керівництво ГУНП та Рівненського РУП, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, бійці роти поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, рятувальники.

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У свою чергу, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що попередньо постраждало 5 осіб, серед яких дитина і поліцейський.

Він розповів, що патрульні отримали виклик про те, що на дитячому майданчику в районі Північного двоє невідомих, один з них погрожує гранатою.

"На місце одразу прибуває екіпаж патрульних. Зловмисник кидає боєприпас, який детонує", - написав він. Обох чоловіків затримано.