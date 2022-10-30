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ISW: Украина могла атаковать фрегат ЧФ возле Севастополя, это сдержанный ответ России

"Украинская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 04:03
ФОТО: GETTY

Вероятно Украина совершила атаку на фрегат класса "Григорович" Черноморского флота РФ возле Севастополя.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Отмечается, что кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, которые нанесли удар по меньшей мере по одному фрегату класса "Григорович" в Севастополе 29 октября.

Россияне не признали никаких повреждений фрегата класса "Григорович", подобно тому, как Министерство обороны России отрицало любые повреждения крейсера "Москва".

Украина не взяла на себя ответственности за это нападение. По мнению аналитиков ISW, если Киев отдал приказ об этой атаке, она была бы пропорциональной, и даже "сдержанной". В ISW напоминают, что нападения на военные суда в военное время являются законными актами войны, а не террористическими атаками. Решение Украины нанести удар по фрегату с "Калибром" в это время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании по ударам по энергетической инфраструктуре.

Дословно: "Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным, ответом на масштабную российскую кампанию стратегических бомбардировок гражданских объектов по всей Украине в течение последних нескольких недель".

Детали: Черноморский флот имеет три фрегата класса "Григорович", каждый из которых способен запускать крылатые ракеты "Калибр".

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Предыстория:

  • 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах - якобы российские корабли "отражали атаку беспилотников".
  • Российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец".
  • Минобороны России обвинило военных ВМС Британии в планировании и реализации якобы "терактов" на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
  • Силы обороны юга предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.
  • Министерство иностранных дел России объявило, что Россия на неопределенный срок приостанавливает свое участие в зерновой сделке.

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Темы: Росcиявойна
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