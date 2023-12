Совет Европы определился с датой саммита, который собирает впервые за 17 лет из-за России и войны

Совет Европы соберется на свой четвертый в истории саммит, поводом для которого стало нападение России на Украину, в столице Исландии в мае 2023 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.

"Рада объявить, что 4-й саммит в истории Совета Европы состоится в Рейкьявике в мае 2023 года. Это будет важная возможность для лидеров 46 стран-членов встретиться и подтвердить приверженность основополагающим ценностям прав человека, демократии и верховенства права", - написала она в своем Twitter.

Реклама:

Pleased to announce that the 4th Summit in the history of Council of Europe will be held in Reykjavik, 🇮🇸 in May 2023. It will be an important opportunity for leaders of the 46 @CoE Member States to unite & recommit to the core values of human rights, democracy & rule of law. pic.twitter.com/8mUiufAw60