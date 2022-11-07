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Совет Европы определился с датой саммита, который собирает впервые за 17 лет из-за России и войны

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 16:30
Getty Images

Совет Европы соберется на свой четвертый в истории саммит, поводом для которого стало нападение России на Украину, в столице Исландии в мае 2023 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила премьер Исландии Катрин Якобсдоттир.

"Рада объявить, что 4-й саммит в истории Совета Европы состоится в Рейкьявике в мае 2023 года. Это будет важная возможность для лидеров 46 стран-членов встретиться и подтвердить приверженность основополагающим ценностям прав человека, демократии и верховенства права", - написала она в своем Twitter.

В отличие от саммитов лидеров ЕС, G7, G20, которые являются регулярными событиями, в истории Совета Европы было всего три саммита лидеров стран-членов.

Первый саммит состоялся в Вене в 1993 году, второй - в Страсбурге в 1997 году, третий - в Варшаве в 2005 году.

ВИДЕО ДНЯ

В мае 2022 года генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предложила собрать четвертый саммит глав государств и правительств в связи с войной России против Украины.

Темы: ЕвропавойнаУкраинаРосcия
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