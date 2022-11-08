Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского уверяют, что западные страны не ведут тайные переговоры с РФ

Александр ШумилинВторник, 8 ноября 2022, 20:26
Фото: ОП

Никакие переговоры между Россией и западными странами за спиной Украины не ведутся, уверяют в Офисе президента.

Источник: советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в интервью La Repubblica, часть которого приводит ОП

Прямая речь: "Вооруженные силы обеих стран могут общаться друг с другом даже для получения предупреждений о последствиях применения оружия массового уничтожения. Но никакие переговоры между Россией и западными странами по Украине не ведутся.

Наши партнеры придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины". Ни одна сторона не сможет обеспечить выполнение договоренностей без поддержки украинского народа".

Предыстория:

  • 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".
  • После этого Шойгу и глава Генштаба России Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной "провокации Украины".

Темы: РосcияЗападУкраинавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Папа Римский: Войну в Украине не решить "инфантильной логикой оружия"

фото, видео В Ужгороде повалили памятник советскому солдату

Эксглаву НБУ Шевченко объявили в международный розыск – САП

Украину не склоняют к переговорам с РФ – источники

фото Через 6 лет после задержания ФСБ заявила, что разоблачила украинского "топ-шпиона" с "визиткой Яроша"

Веерные отключения: в среду во всех областях будут действовать почасовые графики электроснабжения

Все новости...
Росcия
Россияне обстреляли Краматорск: пострадал восьмилетний мальчик
Россияне отстранили от власти местных коллаборантов в Мариуполе - ССО
Военные затрофеили редкий беспилотник россиян
Последние новости
13:59
17 стран ЕС отправили Украине 500 электрогенераторов - Стефанишина
13:46
Российские хакеры рассылают письма от имени Госспецсвязи Украины
13:25
В Мариуполе гражданский подорвался на российской мине: оккупанты солгали о ликвидации диверсанта
13:24
Вся металлургическая продукция РФ должна оказаться под санкциями США – Минэкономики
13:18
Папа Римский: Войну в Украине не решить "инфантильной логикой оружия"
13:17
Вспышка гриппа во Львове: медики подтверждают начало сезонной эпидемии
13:15
ГБР с начала года передало АРМА имущество и активы на почти 9 миллиардов
13:10
На оккупированной правобережной Херсонщине начали массово подрываться мосты
13:06
В РФ перед Новым годом заканчиваются запасы популярных иностранных брендов алкоголя
13:04
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Все новости...