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У Зеленского уверяют, что западные страны не ведут тайные переговоры с РФ

Александр ШумилинВторник, 8 ноября 2022, 19:26
У Зеленского уверяют, что западные страны не ведут тайные переговоры с РФ
Фото: ОП

Никакие переговоры между Россией и западными странами за спиной Украины не ведутся, уверяют в Офисе президента.

Источник: советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в интервью La Repubblica, часть которого приводит ОП

Прямая речь: "Вооруженные силы обеих стран могут общаться друг с другом даже для получения предупреждений о последствиях применения оружия массового уничтожения. Но никакие переговоры между Россией и западными странами по Украине не ведутся.

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Наши партнеры придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины". Ни одна сторона не сможет обеспечить выполнение договоренностей без поддержки украинского народа".

Предыстория:

  • 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".
  • После этого Шойгу и глава Генштаба России Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной "провокации Украины".

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Темы: РосcияЗападУкраинавойна
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