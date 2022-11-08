У Зеленского уверяют, что западные страны не ведут тайные переговоры с РФ

Никакие переговоры между Россией и западными странами за спиной Украины не ведутся, уверяют в Офисе президента.

Источник: советник главы ОП Украины Михаил Подоляк в интервью La Repubblica, часть которого приводит ОП

Прямая речь: "Вооруженные силы обеих стран могут общаться друг с другом даже для получения предупреждений о последствиях применения оружия массового уничтожения. Но никакие переговоры между Россией и западными странами по Украине не ведутся.

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Наши партнеры придерживаются принципа "ничего об Украине без Украины". Ни одна сторона не сможет обеспечить выполнение договоренностей без поддержки украинского народа".

Предыстория:

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы".

После этого Шойгу и глава Генштаба России Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной "провокации Украины".