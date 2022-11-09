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ОП создает правозащитный штаб на фоне бездействия Красного Креста

Алена МазуренкоСреда, 9 ноября 2022, 14:44
ФОТО: GETTY IMAGES

По предложению Офиса президента правозащитные организации решили создать информационный правозащитный штаб, который будет публиковать данные о нарушениях прав человека во время российской агрессии.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак

Прямая речь: "Международный комитет Красного Креста не согласился делегировать своих представителей в состав миссии, которая должна была отбыть на линию разграничения и требовать от России предоставления доступа к местам содержания украинских пленников.

По моему предложению участники заседания приняли решение о создании информационного правозащитного штаба, который на регулярной основе будет обнародовать важные для мирового правозащитного сообщества и СМИ данные о нарушении прав человека во время российской агрессии".

Детали: Ермак призвал украинские и международные правозащитные организации участвовать в работе штаба.

По его словам, штаб будет работать непрерывно и станет площадкой для информационной поддержки вопросов украинских пленных, которых удерживают оккупанты.

Обо всем этом Ермак заявил на встрече с украинскими и международными правозащитными организациями, посвященной вопросам обеспечения прав украинских военных и гражданских пленных, которых удерживает РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Вопрос нечеловеческих условий украинских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в плену РФ, является самым острым правозащитным вопросом в Европе со времен Второй мировой войны.

Темы: права человекапленныеАндрей ЕрмакКрасный Крест
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