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Набор кастрюль и спиннинги: следователи узнали, что россияне крали в Буче

Татьяна ЛозовенкоСреда, 9 ноября 2022, 16:11
Набор кастрюль и спиннинги: следователи узнали, что россияне крали в Буче
Фото с сайта SDEK, Радио Свобода

Украинские следователи установили по меньшей мере 18 российских военных, которые грабили дома украинцев в Бучанском районе Киевщины, а затем отправляли украденное в Россию с почтового отделения в белорусском городе Мозырь.

Источник: "Радио свобода" со ссылкой на обнародованные в Госреестре два судебных уровня о заочном аресте четырех подозреваемых

Детали: Согласно материалам уголовного дела, один из нацгвардейцев отправил в российский город Бирабиджан посылку весом 60 килограммов. В "комплект" входили шлифовальная машина, бензопила, пароочиститель, ноутбук, блендер, набор кастрюль, шесть удочек и два спиннинга.

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Второй российский нацгвардеец отправил в Москву 20-килограммовый пакет. В нем были: электрошлифовальная машина, шлифовальная машина, электродрель, планшет, электропила, генератор, две бензопилы, одежда, косметика, двуспальный матрас, ноутбук.

Боец 46-го пулеметно-артиллерийского полка отправил посылку весом 3,8 килограмма в город Рубцовск Алтайского края. В ней были металлоискатель, бензопила, планшет, машинка для стрижки, автомобильный телевизор и точилка для инструментов.

Военнослужащий 56-го гвардейского десантно-штурмового казачьего полка отправил в Рубцовск Алтайского края самую большую посылку - она весила 150 килограммов и содержала: планшет, материнскую плату компьютера, видеокарту компьютера, материнская плата, компьютерный блок питания, процессор, игровая приставка и ее контроллеры, лампа для ногтей, уличная музыкальная колонка, машинка для стрижки волос, шлифовальная машина, набор инструментов, шуруповерт аккумуляторный, сварочный аппарат, мех дубленки, два бытовых газовых цилиндра, инструменты для заточки инструментов, многофункциональный инструмент. 

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Эти вещи российские военные похитили из домов жителей села Блиставица Бучанского района Киевской области.

"Радио свобода" напоминает, что, по подсчетам СМИ в мае, во время войны в Украине российская курьерская служба доставки SDEK отправила из пунктов отправления вблизи украинской границы не менее 58 тонн посылок. Их отправляли люди в военной форме - российские военные или боевики на востоке Украины.

Пик перевозок пришелся на начало апреля, когда российские войска отступали из Киевской области и севера Украины. 

Как сообщает "Радио свобода", всех этих российских военных объявлен международный розыск. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Темы: Бучаоккупациявоенные преступленияБеларусь
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