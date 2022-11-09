Набор кастрюль и спиннинги: следователи узнали, что россияне крали в Буче

Украинские следователи установили по меньшей мере 18 российских военных, которые грабили дома украинцев в Бучанском районе Киевщины, а затем отправляли украденное в Россию с почтового отделения в белорусском городе Мозырь.

Источник: "Радио свобода" со ссылкой на обнародованные в Госреестре два судебных уровня о заочном аресте четырех подозреваемых

Детали: Согласно материалам уголовного дела, один из нацгвардейцев отправил в российский город Бирабиджан посылку весом 60 килограммов. В "комплект" входили шлифовальная машина, бензопила, пароочиститель, ноутбук, блендер, набор кастрюль, шесть удочек и два спиннинга.

Второй российский нацгвардеец отправил в Москву 20-килограммовый пакет. В нем были: электрошлифовальная машина, шлифовальная машина, электродрель, планшет, электропила, генератор, две бензопилы, одежда, косметика, двуспальный матрас, ноутбук.

Боец 46-го пулеметно-артиллерийского полка отправил посылку весом 3,8 килограмма в город Рубцовск Алтайского края. В ней были металлоискатель, бензопила, планшет, машинка для стрижки, автомобильный телевизор и точилка для инструментов.

Военнослужащий 56-го гвардейского десантно-штурмового казачьего полка отправил в Рубцовск Алтайского края самую большую посылку - она весила 150 килограммов и содержала: планшет, материнскую плату компьютера, видеокарту компьютера, материнская плата, компьютерный блок питания, процессор, игровая приставка и ее контроллеры, лампа для ногтей, уличная музыкальная колонка, машинка для стрижки волос, шлифовальная машина, набор инструментов, шуруповерт аккумуляторный, сварочный аппарат, мех дубленки, два бытовых газовых цилиндра, инструменты для заточки инструментов, многофункциональный инструмент.

Эти вещи российские военные похитили из домов жителей села Блиставица Бучанского района Киевской области.

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"Радио свобода" напоминает, что, по подсчетам СМИ в мае, во время войны в Украине российская курьерская служба доставки SDEK отправила из пунктов отправления вблизи украинской границы не менее 58 тонн посылок. Их отправляли люди в военной форме - российские военные или боевики на востоке Украины.

Пик перевозок пришелся на начало апреля, когда российские войска отступали из Киевской области и севера Украины.

Как сообщает "Радио свобода", всех этих российских военных объявлен международный розыск. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.