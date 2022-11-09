Зеленский создал еще четыре военных администрации в Херсонской области
Среда, 9 ноября 2022, 18:39
Президент Владимир Зеленский поручил создать Долматовскую, Голопристанскую, Каховскую и Крестовскую военные администрации в Херсонской области.
Источник: указ №760/2022 от 9 ноября на сайте президента
Детали: Во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" Зеленский постановил образовать:
- Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области;
- Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области;
- Каховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области;
- Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района Херсонской области.
Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской облгосадминистрации поручено провести мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.
Этому предшествовало: 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что в Херсонской области российское командование перебрасывает свои войска на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.
Предыстория:
- 4 августа Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной государственной администрации. До 9 июля эту должность занимал Геннадий Лагута.
- 19-21 сентября Владимир Зеленский назначил начальника Херсонской городской военной администрации и начальников 10 военных администраций в районы Херсонской области.
- 27 октября Зеленский образовал 20 военных администраций в Херсонской области.
ВИДЕО ДНЯ