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Зеленский создал еще четыре военных администрации в Херсонской области

Елена РощинаСреда, 9 ноября 2022, 18:39

Президент Владимир Зеленский поручил создать Долматовскую, Голопристанскую, Каховскую и Крестовскую военные администрации в Херсонской области.

Источник: указ №760/2022 от 9 ноября на сайте президента

Детали: Во исполнение закона Украины "О правовом режиме военного положения" Зеленский постановил образовать:

  • Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области;
  • Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района Херсонской области;
  • Каховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области;
  • Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района Херсонской области.

Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской облгосадминистрации поручено провести мероприятия, связанные с образованием этих военных администраций.

Этому предшествовало: 9 ноября командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что в Херсонской области российское командование перебрасывает свои войска на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.

Предыстория:

  • 4 августа Владимир Зеленский назначил Ярослава Янушевича на должность главы Херсонской областной государственной администрации. До 9 июля эту должность занимал Геннадий Лагута.
  • 19-21 сентября Владимир Зеленский назначил начальника Херсонской городской военной администрации и начальников 10 военных администраций в районы Херсонской области.
  • 27 октября Зеленский образовал 20 военных администраций в Херсонской области.

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Темы: ЗеленскийХерсонская областьвойна
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