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Роспропаганда показала фото бронированного авто Стремоусова после ДТП

"Украинская правда"Среда, 9 ноября 2022, 19:09
Якобы авто погибшего Стремоусова, фото РИА Новости

Российские пропагандисты заявили, что ДТП, в котором погиб один из лидеров оккупационных властей Херсона Кирилл Стремоусов, спровоцировал водитель грузовика, а также показали фотографии – якобы с места этой аварии.

Источник: РИА Новости со ссылкой на неназванный источник

Детали: По данным российского провластного ресурса, виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр.

По словам источника РИА Новости, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Корреспондент пропагандистского издания передает, что внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.

 
 
 

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Темы: Херсонская областьоккупация
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