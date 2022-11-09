Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Роспропаганда показала фото бронированного авто Стремоусова после ДТП

"Украинская правда"Среда, 9 ноября 2022, 18:09
Роспропаганда показала фото бронированного авто Стремоусова после ДТП
Якобы авто погибшего Стремоусова, фото РИА Новости

Российские пропагандисты заявили, что ДТП, в котором погиб один из лидеров оккупационных властей Херсона Кирилл Стремоусов, спровоцировал водитель грузовика, а также показали фотографии – якобы с места этой аварии.

Источник: РИА Новости со ссылкой на неназванный источник

Детали: По данным российского провластного ресурса, виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр.

Реклама:

По словам источника РИА Новости, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Корреспондент пропагандистского издания передает, что внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.

 
 
 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Херсонская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
Все новости...
Реклама: