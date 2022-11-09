Роспропаганда показала фото бронированного авто Стремоусова после ДТП

Российские пропагандисты заявили, что ДТП, в котором погиб один из лидеров оккупационных властей Херсона Кирилл Стремоусов, спровоцировал водитель грузовика, а также показали фотографии – якобы с места этой аварии.

Источник: РИА Новости со ссылкой на неназванный источник

Детали: По данным российского провластного ресурса, виновником ДТП, в котором погиб Стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр.

По словам источника РИА Новости, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Корреспондент пропагандистского издания передает, что внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.

Предыстория:

9 ноября российские пропагандисты сообщили о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова. Источник УП подтвердил его смерть.

Чуть позже в тот же день командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что военных РФ перебрасывает на левый берег Днепра из Херсона. Однако в Офисе президента Украины заявили, что в Херсоне сохраняется значительная группировка российских военных и признаков отступления без боя не видно.