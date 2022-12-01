Ход конем: Лавров вдруг заявил, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной

Министр иностранных дел Сергей Лавров вдруг заявил, что Россия якобы никогда не просила ни о каких переговорах с Украиной, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-конференцию Лаврова 1 декабря

Прямая речь Лаврова: "Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать".

Детали: Глава российского МИД заявил, что ему "и смешно, и неприятно", когда Россию "обвиняют", что она "постоянно просит о каких-то переговорах, чтобы выиграть время, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции (так в России называют войну с Украиной – ред.)".

По словам Лаврова, "люди врут, врут откровенно", когда говорят, что Россия просит о переговорах.

Почему это важно: В последнее время в информпространстве России стало чаще звучать слово переговоры.

В Кремле даже признали, что ударами по инфраструктуре Украины принуждают Зеленского к переговорам.

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Также о необходимости переговоров заявлял самопровозглашенный президент Беларуси Олександр Лукашенко, который поддерживает политику Путина и постоянно транслирует его нарративы.

В России даже провели закрытый соцопроса, согласно которому процент россиян, которые выступают за мирные переговоры с Украиной резко увеличился в последние месяцы. Сейчас за переговоры около 55% граждан РФ.

Россия не хочет говорить на переговорах о временно оккупированных АРК Крым, ОРДЛО и отельных территориях Херсонской и Запорожской областей. При этом захватчики, вероятно, надеялись, что смогут сломить украинцев отсутствием света и тепла. Агрессор думал, что украинцы в таких условиях будут давить на власть, чтобы она согласилась на переговоры.

Но Украина не согласна на переговоры на условиях России, а украинцы не выходят на акции протеста из-за отсутствия света.

Видимо, в связи с этим сейчас страна-агрессор решила сменить тактику в вопросе переговоров.

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