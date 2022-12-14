Очаги "русского мира": СБУ проверяет церкви и монастыри УПЦ МП в 9 областях

Служба безопасности сообщила о проверках в культовых заведениях УПЦ МП в 9 областях с целью предотвращения использования религиозных общин как очагов "русского мира".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин как центра "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов".

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Детали: Сообщается, что правоохранители с участием представителей церкви проводят осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, для выявления лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обороту.

В частности, это:

Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);

Свято-Покровской церкви (г. Ужгород);

Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенского мужского монастырь (Ровенский район);

Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);

Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимнее, Владимирский район);

Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);

Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);

Архидиаконо-Стефановскую церковь (г. Ромны);

Свято-Троицкий храм (г. Львов);

Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);

Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);

Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);

Овручско-Коростенскую епархию (г. Овруч);

Свято-Васильевский собор (г. Овруч);

Свято-Васильевский женский монастырь (г. Овруч);

Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).

В СБУ подчеркнули, что все действия осуществляются в рамках действующего законодательства.

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