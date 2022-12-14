Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Очаги "русского мира": СБУ проверяет церкви и монастыри УПЦ МП в 9 областях

Станислав ПогориловСреда, 14 декабря 2022, 10:50
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о проверках в культовых заведениях УПЦ МП в 9 областях с целью предотвращения использования религиозных общин как очагов "русского мира".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин как центра "русского мира" и обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов".

 

Детали: Сообщается, что правоохранители с участием представителей церкви проводят осмотр территории и помещений, в том числе гостиничного типа, для выявления лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обороту.

 

В частности, это:

  • Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (г. Ужгород);
  • Свято-Покровской церкви (г. Ужгород);
  • Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
  • Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
  • Свято-Успенского мужского монастырь (Ровенский район);
  • Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);
  • Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимнее, Владимирский район);
  • Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
  • Свято-Духовский кафедральный Собор (г. Ромны);
  • Архидиаконо-Стефановскую церковь (г. Ромны);
  • Свято-Троицкий храм (г. Львов);
  • Храм преподобного Амфилохия Почаевского (г. Мостиска);
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Борислав);
  • Кафедральный собор Рождества Христова (г. Коростень);
  • Свято-Преображенский кафедральный собор (г. Овруч);
  • Овручско-Коростенскую епархию (г. Овруч);
  • Свято-Васильевский собор (г. Овруч);
  • Свято-Васильевский женский монастырь (г. Овруч);
  • Церковь Иконы Казанской (пгт. Чернобаевка).

В СБУ подчеркнули, что все действия осуществляются в рамках действующего законодательства.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • В тот же день Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
  • Позже СБУ обнародовала список из 10 лиц, связанных с УПЦ МП, которые попали под санкции.
  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской, Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях.
  • 11 декабря СНБО ввел, а президент Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда представителей УПЦ МП.

Темы: УПЦ МПСБУвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

инфографикаПочти все украинцы верят, что нападение России будет отражено – опрос

Россияне снова обстреляли центр Херсона и Херсонскую ОГА, есть погибшие

15 боевиков, которых взяли в плен во время контрнаступления, получили по 15 лет за госизмену

Польша заблокировала в ЕС пакет решений, среди которых предоставление 18 млрд евро Украине - СМИ

ISW назвал причины, почему Путин отменил свое ежегодное послание

ЕС и НАТО в ближайшее время призовут РФ вывести войска из Украины – СМИ

Все новости...
УПЦ МП
СНБО ввел санкции против еще 7 представителей УПЦ МП
СБУ храмы УПЦ МП в Харькове и области
Подозрительные парни, оружие и агитки: что нашла СБУ на объектах УПЦ МП
Последние новости
12:21
Генштаб ответил, возможно ли "праздничное прекращение огня"
12:18
США вдвое расширяют программу подготовки украинских военных в Германии - СМИ
12:11
После краха FTX в G20 хотят достичь политического консенсуса по криптоактивам
12:10
Отстраненный от должности мэр Чернигова назвал 4 причины конфликта с ОП
12:07
ООН в течение года предоставила украинцам $4,5 миллиарда гуманитарной помощи: сотрудничество продолжат в 2023
11:54
фотоРФ утром поливает "Градами" Никопольщину: есть раненые, повреждены ЛЭП
11:50
Что делать, если у вас обнаружили ВИЧ – объясняют в ЦОЗ
11:44
На речной границе с Румынией обнаружили тело мужчины: это уже 12-й утопленник с начала войны
11:41
Парламент Германии утвердил восемь масштабных проектов для армии на 13 млрд евро
11:36
Mercedes-Benz потратит миллиард евро на адаптацию производства под детали для электромобилей
Все новости...