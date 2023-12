Twitter будет блокировать аккаунты за обнародование информации о текущем местонахождении людей

Новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что соцсеть будет блокировать аккаунты, которые будут размещать информацию о текущем местонахождении людей.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь: "Любой аккаунт, который будет выкладывать информацию о местонахождении кого-либо в реальном времени, будет приостановлен, поскольку это является нарушением физической безопасности. Это касается и размещения ссылок на сайты с информацией о местонахождении в реальном времени".

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.



Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.