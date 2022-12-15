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Twitter будет блокировать аккаунты за обнародование информации о текущем местонахождении людей

"Украинская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 01:56
Twitter будет блокировать аккаунты за обнародование информации о текущем местонахождении людей
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Новый владелец Twitter Илон Маск сообщил, что соцсеть будет блокировать аккаунты, которые будут размещать информацию о текущем местонахождении людей.

Источник: Маск в Twitter

Прямая речь: "Любой аккаунт, который будет выкладывать информацию о местонахождении кого-либо в реальном времени, будет приостановлен, поскольку это является нарушением физической безопасности. Это касается и размещения ссылок на сайты с информацией о местонахождении в реальном времени".

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Детали: При этом Маск уточнил, что размещение аналогичной информации с небольшой задержкой не будет наказываться блокировкой.

Напомним: Ранее новый владелец Тwitter заявил, что экс-президент США Дональд Трамп не нарушал правил сообщества и был заблокирован "из-за давления".

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Темы: Маск
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