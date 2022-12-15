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Twitter блокуватиме акаунти за оприлюднення інформації про поточне місцезнаходження людей

"Українська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 01:56
Twitter блокуватиме акаунти за оприлюднення інформації про поточне місцезнаходження людей
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Новий власник Twitter Ілон Маск повідомив, що соцмережа блокуватиме акаунти, які розміщуватимуть інформацію про поточне місцезнаходження людей.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова: "Будь-який акаунт, який викладатиме інформацію про місцезнаходження кого-небудь у реальному часі, буде призупинено, оскільки це є порушенням фізичної безпеки. Це стосується і розміщення посилань на сайти з інформацією про місцезнаходження в реальному часі".

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Деталі: При цьому Маск уточнив, що розміщення аналогічної інформації з невеликою затримкою не буде каратися блокуванням.

Нагадаємо: Раніше новий власник Тwitter заявив, що експрезидент США Дональд Трамп не порушував правил спільноти і був заблокований "через тиск".

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Теми: Маск
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