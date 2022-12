Twitter блокуватиме акаунти за оприлюднення інформації про поточне місцезнаходження людей

Новий власник Twitter Ілон Маск повідомив, що соцмережа блокуватиме акаунти, які розміщуватимуть інформацію про поточне місцезнаходження людей.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова: "Будь-який акаунт, який викладатиме інформацію про місцезнаходження кого-небудь у реальному часі, буде призупинено, оскільки це є порушенням фізичної безпеки. Це стосується і розміщення посилань на сайти з інформацією про місцезнаходження в реальному часі".

Any account doxxing real-time location info of anyone will be suspended, as it is a physical safety violation. This includes posting links to sites with real-time location info.



Posting locations someone traveled to on a slightly delayed basis isn’t a safety problem, so is ok.