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Twitter блокуватиме акаунти за оприлюднення інформації про поточне місцезнаходження людей

"Українська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 02:56
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Новий власник Twitter Ілон Маск повідомив, що соцмережа блокуватиме акаунти, які розміщуватимуть інформацію про поточне місцезнаходження людей.

Джерело: Маск у Twitter

Пряма мова: "Будь-який акаунт, який викладатиме інформацію про місцезнаходження кого-небудь у реальному часі, буде призупинено, оскільки це є порушенням фізичної безпеки. Це стосується і розміщення посилань на сайти з інформацією про місцезнаходження в реальному часі".

Деталі: При цьому Маск уточнив, що розміщення аналогічної інформації з невеликою затримкою не буде каратися блокуванням.

Нагадаємо: Раніше новий власник Тwitter заявив, що експрезидент США Дональд Трамп не порушував правил спільноти і був заблокований "через тиск".

Теми: Маск
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