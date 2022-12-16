Российская ракета в Кривом Роге уничтожила целый подъезд, 2 погибших

В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, пока известно о 2 погибших, есть раненые.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Прямая речь: "В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Разрушен подъезд.

Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице".

Детали: Позже Резниченко сообщил, что в результате попадания в дом в Кривом Роге 2 человека погибли, 8 - ранены. Все в больнице.

Среди пострадавших трое маленьких детей - трехлетние мальчик и девочка и семилетняя девочка.

По его словам, под завалами еще могут быть люди.

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Ранее глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что во время массированного обстрела Украины утром 16 декабря было попадание российских ракет в Кривом Роге Днепропетровской области.

Он призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

Тимошенко сообщил, что в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, под завалами могут быть люди.

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