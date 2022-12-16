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В Кривом Роге ракета попала в жилой дом: под завалами могут быть люди – ОП

Ирина БалачукПятница, 16 декабря 2022, 09:46
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, под завалами могут быть люди.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Кривой Рог. Попадание в жилой дом. Есть разрушения. Под завалами могут быть люди".

Детали: Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Ранее Вилкул сообщил, что во время массированного обстрела Украины утром 16 декабря было попадание российских ракет в Кривом Роге Днепропетровской области.

Он призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. 

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Темы: Кривой Рогвзрыв
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