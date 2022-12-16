В Кривом Роге ракета попала в жилой дом: под завалами могут быть люди – ОП
Пятница, 16 декабря 2022, 08:46
В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, под завалами могут быть люди.
Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram
Прямая речь Тимошенко: "Кривой Рог. Попадание в жилой дом. Есть разрушения. Под завалами могут быть люди".
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Детали: Он добавил, что на месте работают экстренные службы.
Ранее Вилкул сообщил, что во время массированного обстрела Украины утром 16 декабря было попадание российских ракет в Кривом Роге Днепропетровской области.
Он призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.
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Предыстория:
- Утро 16 декабря началось с воздушной тревоги по всей территории Украины.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о пуске около 60 ракет.
- В Харькове и на Днепропетровщине прогремели взрывы.
- В Киеве прогремели взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах