В Кривом Роге ракета попала в жилой дом: под завалами могут быть люди – ОП

В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, под завалами могут быть люди.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Тимошенко: "Кривой Рог. Попадание в жилой дом. Есть разрушения. Под завалами могут быть люди".

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Детали: Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Ранее Вилкул сообщил, что во время массированного обстрела Украины утром 16 декабря было попадание российских ракет в Кривом Роге Днепропетровской области.

Он призвал жителей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети.

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