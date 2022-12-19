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В Беларуси заявили, что завершили проверку боеготовности войск

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 19 декабря 2022, 11:44
В Беларуси заявили, что завершили проверку боеготовности войск
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, фото ТАСС

В Беларуси объявили о завершении мероприятий по проверке боевой готовности войск, которые начались 6 дней назад.

Источник: пресслужба Минобороны Беларуси

Детали: Минобороны Беларуси сообщает, что в Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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Предыстория: 

  • По поручению Лукашенко Беларусь 13 декабря начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывает часть техники ближе к границе с Украиной.
  • Одной из воинских частей поставлена задача по прикрытию и взятию под охрану объекта на южной границе страны, то есть на границе с Украиной.
  • Государственная пограничная служба Украины сообщила 13 декабря, что не фиксирует на границе с Беларусью подразделений, которые способны осуществить вторжение. В ГПСУ считают объявленную проверку боеготовности белорусской армии нагнетанием ситуации

Темы: БеларусьВооруженные силы
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