В Беларуси заявили, что завершили проверку боеготовности войск

В Беларуси объявили о завершении мероприятий по проверке боевой готовности войск, которые начались 6 дней назад.

Источник: пресслужба Минобороны Беларуси

Детали: Минобороны Беларуси сообщает, что в Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, проводимые по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

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