Российские военные сознательно сбросили бомбы на театр в Мариуполе – Amnesty International

Международная организация Amnesty International после расследования пришла к выводу, что российские военные 16 марта осознанно нанесли удар по драмтеатру в Мариуполе: знали, что там скрываются люди, – но пошли на военное преступление.

Источник: Amnesty International и ее отчет "Дети: Нападение на Донецкий областной академический драматический театр в Мариуполе"

Детали: Команда кризисного реагирования Amnesty International опросила многих выживших и собрала многочисленные цифровые доказательства, придя к выводу, что атаку почти наверняка совершили российские истребители, сбросившие две 500-килограммовые бомбы на театр.

В период с 16 марта по 21 июня Amnesty International собрала и проанализировала ряд доказательств, связанных с авиаударом на театр.

Были собраны показания 53 уцелевших и свидетелей нападения и его последствий, 28 из которых находились внутри театра или рядом с ним в момент нападения.

Также проанализированы спутниковые снимки и данные непосредственно до нападения и после него; радиолокационные данные до нападения и после него; проверены фото- и видеоматериалы, предоставленные пострадавшими и свидетелями; два комплекта архитектурных планов театра; а также информация из открытых источников.

С начала полномасштабной войны 24 февраля и до уничтожения театр был убежищем для мирных жителей, спасавшихся от насилия в других частях города; центром распределения пищи, воды и получения важной информации о долгожданных коридорах эвакуации; а также определенным пунктом сбора для будущей эвакуации.

ВИДЕО ДНЯ

В театре находились более тысячи человек.

С 24 февраля по 4 марта его использовали в качестве укрытия около сотни человек. Это были преимущественно действующие и бывшие работники театра, их семьи, а также люди, бежавшие от насилия в начале конфликта.

5 марта резко возросло количество людей, которые скрывались в театре, так как по городу распространилась новость, что 5-го числа будет создан "официальный" гуманитарный коридор, через который люди смогут уехать из города. Когда ожидаемая эвакуация не состоялась, несколько сотен человек решили остаться в театре.

С 5 по 14 марта, с приближением уличных боев, в театр прибывало больше людей.

14 марта количество людей в театре несколько уменьшилось, а 15 марта резко упало благодаря неофициальным "гуманитарным колоннам" на подконтрольную России территорию.

Нападение на театр произошло 16 марта около 10 утра. Во время атаки в театре и рядом с ним все еще находились сотни гражданских, продолжалась эвакуация.

Точное количество жертв неизвестно, но вероятно, оно гораздо меньше, чем сообщалось ранее, отмечают в Amnesty International.

Сразу после нападения в Мариупольском горсовете заявили, что погибли около 300 человек. Журналисты Associated Press пришли к выводу, что могли погибнуть около 600 человек. Amnesty International на основе свидетельств и публикаций установила, что погибли по меньшей мере 12 человек, но вероятно, что еще многие смерти остаются неизвестными.

Российская тактическая авиация, скорее всего, сбросила на театр две 500-килограммовые бомбы. Атака российской крылатой ракетой возможна, но маловероятна.

Расследование не выявило достоверных доказательств в поддержку других версий, включая атаку украинских сил с применением бомб или баллистических ракет или нападением какой-либо из сторон конфликта с применением более легкого оружия, например, реактивной артиллерии.

Кроме того, следствие не нашло убедительных доказательств в поддержку объяснения Минобороны РФ о том, что нападение было операцией "под чужим флагом" полка "Азов".

Доказательства свидетельствуют о том, что нападение совершили российские войска и что драматический театр был непосредственно определен объектом нападения: он был единственным большим зданием в центре парка, рядом с ним было много людей, на земле перед центральным и задним входом по крайней мере в течение трех дней до нападения на русском было написано "ДЕТИ" буквами достаточно большого размера, чтобы они были видны с самолета.

Театр не был "военной целью": нет никаких доказательств, что театр в определенный момент перестал быть гражданским объектом, военных целей поблизости не было, значительного военного присутствия внутри театра или рядом с ним не было ни во время нападения, ни в дни перед ним.

Дословно: "Присутствие гражданских, которое было легко определить, а также отсутствие значительных военных сил на территории указывает на то, что российские силы, скорее всего, намеренно целились в театр, зная, что это гражданский объект, – это военное преступление.

Следователи, которые расследуют этот инцидент, в частности Офис прокурора Международного уголовного суда, должны внимательно рассмотреть эту версию как вероятное объяснение инцидента.

Доказательства также указывают на то, что даже при любой рациональной интерпретации трех других сценариев – что театр стал мишенью из-за его восприятия как военной цели, ошибочного попадания, когда целились во что-то другое, или что в него попали во время неизбирательного нападения – нападение все равно составляло бы военное преступление.

Серьезность преступления и масштаб нанесенного страдания людям указывают на то, что нужно провести немедленное прозрачное расследование, чтобы определить количество жертв и привлечь виновных к ответственности за гражданские жертвы, серьезные травмы, причиненные людям, и разрушение гражданской инфраструктуры".