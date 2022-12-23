В России утвердили новую школьную программу: будут уроки о войне и стрельба из АК

Российское Министерство просвещения утвердило школьную программу с курсом о войне в Украине, а также с обучением стрельбе из автомата Калашникова и бросанию гранаты.

Источник: российское издание "Медиазона"

Детали: Программа предусматривает, что учащиеся старших классов в рамках курса истории России будут изучать такие темы, как "государственный переворот 2014 года" в Украине, "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР", а также "специальную военную операцию" и последовавшие "санкции США и их союзников".



В программу ОБЖ для 10-11 классов добавили модуль "элементы начальной военной подготовки", который включает правила стрельбы из автомата Калашникова АК-74, принципы действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и оказание первой помощи в бою.

В другом модуле ОБЖ будут изучать "основы противодействия экстремизму и терроризму" (в частности школьникам должны будут рассказывать о предусмотренном за них в УК наказаниях).

Также учащимся расскажут о "деструктивных молодежных субкультурах и экстремистских объединениях", "праворадикальных группировках нацистской направленности" и "леворадикальных сообществах".

Отмечается, что программу начали разрабатывать осенью после того, как Госдума приняла закон о "единых стандартах изучения гуманитарных предметов".

Она станет обязательной для государственных и частных школ со следующего учебного года.

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