В России утвердили новую школьную программу: будут уроки о войне и стрельба из АК
Российское Министерство просвещения утвердило школьную программу с курсом о войне в Украине, а также с обучением стрельбе из автомата Калашникова и бросанию гранаты.
Источник: российское издание "Медиазона"
Детали: Программа предусматривает, что учащиеся старших классов в рамках курса истории России будут изучать такие темы, как "государственный переворот 2014 года" в Украине, "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "гуманитарную поддержку ДНР и ЛНР", а также "специальную военную операцию" и последовавшие "санкции США и их союзников".
В программу ОБЖ для 10-11 классов добавили модуль "элементы начальной военной подготовки", который включает правила стрельбы из автомата Калашникова АК-74, принципы действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5 и оказание первой помощи в бою.
В другом модуле ОБЖ будут изучать "основы противодействия экстремизму и терроризму" (в частности школьникам должны будут рассказывать о предусмотренном за них в УК наказаниях).
Также учащимся расскажут о "деструктивных молодежных субкультурах и экстремистских объединениях", "праворадикальных группировках нацистской направленности" и "леворадикальных сообществах".
Отмечается, что программу начали разрабатывать осенью после того, как Госдума приняла закон о "единых стандартах изучения гуманитарных предметов".
Она станет обязательной для государственных и частных школ со следующего учебного года.
Предыстория:
- В ноябре российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству просвещения и Министерству спорта России расширить набор обязательных дисциплин комплекса "Готов к труду и обороне" – он предлагал учить школьников метать гранаты, стрелять из винтовки и управлять БПЛА.
- Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах проводят пропагандистские уроки, где детям разъясняют "цели и задачи" войны России против Украины.
- В российских вузах также проводят пропагандистские лекции в оправдание войны с Украиной.