Скандальный закон о градостроительстве: Кубраков пригласил G7 для мониторинга реформы

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков пригласил представителей стран G7 для мониторинга запуска закона №5655 по градостроительству.

Источник: Министерство инфраструктуры

Прямая речь Кубракова: "Принятие этого закона вызвало бурное обсуждение в обществе и это правильный и нужный процесс... Мы меняем сам подход к градостроительной отрасли и цифровизируем процессы выдачи разрешительной документации, принятия объектов в эксплуатацию, а также контроль за ходом строительства.

Мы создаем такую реформу для прозрачности всех процессов, и сами открыты для экспертного диалога. Следующий этап - имплементация.

Я открыто приглашаю представителей стран G7 и всех стейкхолдеров отрасли: профильных ассоциаций, бизнеса, антикоррупционных организаций к созданию мониторинговой группы, которая будет контролировать ход внедрения для совместного внедрения реформы и разработки подзаконных актов, необходимых для запуска закона".

Детали: В частности, 23 декабря состоялась встреча представителей посольств стран G7, Кубракова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Главной темой встречи была имплементация закона 5655 о "реформировании сферы градостроительной деятельности" и создание мониторинговой группы, которая будет сопровождать внедрение изменений для цифровизации сферы строительства и управления процессами восстановления.

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Курбаков заявил, что в законопроекте учтены все замечания от НАПК в полном объеме.

По словам Федорова, законом 5655 планируется цифровизация тех услуг, которые предоставляет местная власть. Также он сказал, что готов к любому аудиту процесса цифровизации отрасли.

В ответ, послы стран G7 заверили, что готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы.

Прямая речь посла Германии в Украине Анки Фельдгузен: "При выполнении реформы важно учесть мнение местных общин и сохранить их полномочия.

Вместе с тем, согласна, что цифровизация действенный инструмент в преодолении коррупции и мы полностью поддерживаем переход от бумажной бюрократии к технологическим и прозрачным процессам в области строительства".

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Напомним: