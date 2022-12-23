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Скандальный закон о градостроительстве: Кубраков пригласил G7 для мониторинга реформы

Алена МазуренкоПятница, 23 декабря 2022, 20:44
Скандальный закон о градостроительстве: Кубраков пригласил G7 для мониторинга реформы
фото: Мининфраструктуры

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков пригласил представителей стран G7 для мониторинга запуска закона №5655 по градостроительству.

Источник: Министерство инфраструктуры 

Прямая речь Кубракова: "Принятие этого закона вызвало бурное обсуждение в обществе и это правильный и нужный процесс... Мы меняем сам подход к градостроительной отрасли и цифровизируем процессы выдачи разрешительной документации, принятия объектов в эксплуатацию, а также контроль за ходом строительства.

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Мы создаем такую реформу для прозрачности всех процессов, и сами открыты для экспертного диалога. Следующий этап - имплементация.

Я открыто приглашаю представителей стран G7 и всех стейкхолдеров отрасли: профильных ассоциаций, бизнеса, антикоррупционных организаций к созданию мониторинговой группы, которая будет контролировать ход внедрения для совместного внедрения реформы и разработки подзаконных актов, необходимых для запуска закона".

Детали: В частности, 23 декабря состоялась встреча представителей посольств стран G7, Кубракова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Главной темой встречи была имплементация закона 5655 о "реформировании сферы градостроительной деятельности" и создание мониторинговой группы, которая будет сопровождать внедрение изменений для цифровизации сферы строительства и управления процессами восстановления.

Курбаков заявил, что в законопроекте учтены все замечания от НАПК в полном объеме.

По словам Федорова, законом 5655 планируется цифровизация тех услуг, которые предоставляет местная власть. Также он сказал, что готов к любому аудиту процесса цифровизации отрасли.

В ответ, послы стран G7 заверили, что готовы присоединиться к мониторингу внедрения реформы.

Прямая речь посла Германии в Украине Анки Фельдгузен: "При выполнении реформы важно учесть мнение местных общин и сохранить их полномочия.

Вместе с тем, согласна, что цифровизация действенный инструмент в преодолении коррупции и мы полностью поддерживаем переход от бумажной бюрократии к технологическим и прозрачным процессам в области строительства".

Узнать больше: НАПК считает, что реформа градостроительства имеет серьезные коррупционные риски

Напомним: 

  • 13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты.
  • Документ, который должен был создать прозрачную систему градостроительного контроля и решить проблемы в области строительства, увеличивает полномочия Министерства развития общин и территорий и передает министерству несвойственные функции, которые ранее выполняла Государственная архитектурно-строительная инспекция.
  • Аналитики "Чесно" также обращают внимание на то, что документ предлагает установить для застройщиков "частный контроль". Это означает, что строительные компании смогут создавать собственные фирмы, которые будут "контролировать" их деятельность.
  • С критикой законопроекта также выступали военные. В частности, военный и юрист Олег Симороз, который подорвался на противотанковой мине и потерял обе ноги. Автор законопроекта глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк ворвалась к нему в палату, чтобы выяснить отношения. После общественного резонанса Шуляк написала, что "просит прощения", но подробно не описала за что именно. 

Темы: строительствоG7Украинареформы
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