"Если вас принудительно мобилизовали, саботируйте приказы": советы крымчанам от прокуратуры

Мобилизация жителей оккупированного Крыма на войну против Украины является военным преступлением Российской Федерации, прокуратура АР Крым советует жителям полуострова в случае призыва в российскую армию информировать ее об этом и не совершать преступлений против Украины.

Источник: прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, ее руководитель Игорь Поночевный

Прямая речь Поночевного: "Мобилизация, которую проводит РФ в оккупированном Крыму, – очередное военное преступление против граждан Украины, проживающих на полуострове".

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Детали: Руководитель прокуратуры АРК отметил, что российские власти с 2015 года незаконно заставляли крымчан служить в ее вооруженных силах, по меньшей мере, 34 тысячи человек попали в ВС РФ.

А с 21 сентября 2022 года, подчеркнул Поночевный, "крымчан заставляют умирать за идеи "русского мира" в войне против своих же граждан".

Согласно ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года государству-оккупанту запрещено принуждать гражданское население оккупированной территории служить в ее вооруженных силах. Однако, выполняя указ президента РФ Владимира Путина, оккупационные власти в Крыму проводят незаконную мобилизацию.

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Повестки крымчанам раздают по всей территории полуострова, особенно в местах, где преимущественно проживают крымские татары.

Прямая речь Поночевного: "Пока покинуть территорию полуострова возможно только с разрешения военкоматов, которые, конечно, таких разрешений не дают. Фактически крымчане находятся перед выбором: смерть на войне или 10 лет российской тюрьмы.

В связи с этим прокуратура автономии возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы".

Детали: Прокуратура АРК рекомендует жителям полуострова по возможности любым способом покидать территорию Крыма, уклоняться от получения повесток и походов в военкоматы.

Дословно прокуратура АРК: "Если все-таки вас принудительно мобилизовали, саботируйте приказы российских военных, не совершайте действий, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения или разрушению гражданской инфраструктуры. Ведь в таком случае вы будете отвечать за свои действия как военный преступник, даже если вас мобилизовали принудительно.

При малейшей возможности, сдавайтесь в плен Вооруженным Силам Украины.

Если вы получили повестку из военкомата, вас принудительно мобилизовали или у вас есть сведения о других принудительно мобилизованных лицах – присылайте информацию в прокуратуру автономии".

Детали: Для связи с прокуратурой АРК функционирует горячая линия + 38 (096) 700 1600 (Telegram, Viber, Whatsapp и Signal). Также информацию можно отправить по электронной почте park.zvern@gmail.com и appeal@ark.gp.gov.ua.

Информация будет проверена в рамках соответствующего уголовного производства и учтена при решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях конкретного человека состава преступления.

Такая информация будет подтверждением того, что человек не является добровольцем из Крыма, который решил принять участие в так называемой "специальной военной операции" (СВО), как называют войну в Кремле.

Дословно: "Если Вы добровольно присоединитесь к ВС РФ и примете участие в войне против Украины, ваши действия будут квалифицированы как преступление против основ национальной безопасности".

Этому предшествовало: Представительство президента Украины в Крыму призывало жителей оккупированного полуострова избегать мобилизации или сдаваться в плен, а Меджлис крымскотатарского народа призывал к бессрочному протесту.

Предыстория: