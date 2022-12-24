Лукашенко полетел к Путину
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Источник: госинформагентство БелТА, подконтрольный Лукашенко Telegram-канал "Пул первого"
Детали: Согласно анонсированной программе визита, в подмосковном Звездном городке Лукашенко по приглашению Путина посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, где в настоящее время проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси.
Сообщается, что во время рабочего визита Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.
Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах, отмечает БелТА.
Предыстория:
- 19 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и неизменный более 20 лет лидер России Владимир Путин встретились в Минске(Беларусь).
- Российский и белорусский диктаторы, по словам Путина, обсудили совместное производство новой военной техники, дальнейшие военные учения и подготовку белорусских военных летчиков.
- Лукашенко похвастался, что в Беларуси на боевое дежурство поставили зенитный ракетный комплекс С-400 и ракетный комплекс "Искандер".