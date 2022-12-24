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Лукашенко полетел к Путину

Валентина РоманенкоСуббота, 24 декабря 2022, 10:02
Лукашенко полетел к Путину
фото БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Источник: госинформагентство БелТА, подконтрольный Лукашенко Telegram-канал "Пул первого"

Детали: Согласно анонсированной программе визита, в подмосковном Звездном городке Лукашенко по приглашению Путина посетит Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, где в настоящее время проходят отбор кандидаты на полет в космос от Беларуси.

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Сообщается, что во время рабочего визита Лукашенко также примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

Лидеры стран подведут итоги уходящего 2022 года, обсудят планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах, отмечает БелТА.

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Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьРосcия
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