Спутниковые снимки с "Энгельса": повреждений не заметно, но самолетов стало меньше

Судя по спутниковым снимкам, на российской авиабазе "Энгельс" явных повреждений после атак беспилотниками 26 и 29 декабря не наблюдается, но присутствие и активность военных самолетов там РФ снизила.

Источник: "The Drive" со ссылкой на спутниковые снимки, полученные "The War Zone", и "Defense Express"

Детали: Москва в четверг заявила, что город, в котором расположена ее авиабаза "Энгельс" (в глубине России примерно в 300 милях от украинской границы), был атакован беспилотником в третий раз за этот месяц и второй раз за эту неделю.

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Однако спутниковые снимки, полученные The War Zone в четверг, не показывают явных повреждений базы, которая является домом для 22-й дивизии тяжелой бомбардировочной авиации, эксплуатирующей одну эскадрилью истребителей Ту-95 "Медведь" (Bear-H) и другую эскадрилью сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 (Blackjack).

Хотя оба типа самолетов Россия использует в конфликте в Украине, особенно в последние месяцы для ударов по энергетической инфраструктуре, спутниковые снимки свидетельствуют о значительном снижении активности российской авиации дальнего радиуса действия в Энгельсе.

Дословно аналитики: "Новые спутниковые снимки авиабазы Энгельс, расположенной в глубине России, от 29 декабря показывают, что неоднократные попытки Украины нанести удар по авиабазе, а также приход холодных погодных условий, похоже, привели к значительному снижению активности. Присутствуют лишь 11 бомбардировщиков, по сравнению с 26-29 ноября.

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Недавний снегопад в Энгельсе также свидетельствует о бездействии некоторых самолетов. В то время как пять Ту-95 "Медведь" заметно очищены ото льда и припаркованы на расчищенных перронах и рулежных дорожках, четыре других остаются покрытыми снегом. Два оставшихся бомбардировщика Ту-160 "Блэкджек" также покрыты снегом, хотя по крайней мере один из них имеет признаки того, что его платформу очистили от снега, возможно, для обеспечения безопасного доступа к рулежным дорожкам.

Явных повреждений после вероятных украинских атак на объект 26 и 29 декабря не наблюдается, но, уменьшая присутствие самолетов и устанавливая новые защитные барьеры, Россия, похоже, пытается смягчить постоянную угрозу для своих бомбардировщиков, размещенных на базе".

Детали: "Defense Express" считает, что даже если спутниковые снимки пока не подтверждают информацию о возможном повреждении 5 стратегических бомбардировщиков и смерти 17 россиян после предыдущей атаки, эффект все равно был.

"Если для подготовки предыдущего ракетного обстрела Украины россиянам понадобилось 11 суток, то для подготовки к обстрелу 29 декабря – уже 13 суток. Как видим, удачная "бавовна" увеличила необходимый интервал минимум на 2 суток, и это позволило выиграть время для увеличения "запаса прочности" нашей энергосистемы – на этот раз обошлось без аварийных отключений в масштабах страны", – отмечает это издание.

Предыстория:

29 декабря губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин заявил, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Энгельсском районе. Пользователи соцсетей заметили полосы от ракет класса "земля-воздух", тянущиеся в небо вблизи базы. Сообщалось о падении обломков на забор, авто и гараж.

Бусаргин не сказал, откуда взялся беспилотник, но россияне приписывают два предыдущих нападения в этом месяце украинским беспилотникам.

По сообщениям российских СМИ, 26 декабря в результате атаки украинского беспилотника на эту же базу погибли три человека и четверо получили ранения.

5 декабря авиабазы Энгельс и Дягилево были атакованы, как утверждает российское Министерство обороны, реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства, модифицированными Украиной для перевозки взрывчатки. Российское МО имело в виду реактивный самолет Ту-141 "Стриж", который изначально был построен как разведывательный БПЛА. Также, вероятно, использовались меньшие Ту-143.

Эти атаки привели к повреждению по меньшей мере одного стратегического бомбардировщика Ту-22М3 (Backfire-C) и, очевидно, также бомбардировщика Ту-95МС "Медведь" (Bear-H). Российские бомбардировщики широко используются для запуска крылатых ракет по целям в Украине с начала войны.

Министерство обороны Великобритании в четверг предположило, что одной из причин, почему украинские беспилотники смогли зайти так глубоко в российское воздушное пространство, является то, что Москва переместила значительную часть своих средств противовоздушной обороны в Украину.

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