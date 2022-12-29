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В районе аэродрома в российском Энгельсе слышали взрывы – росСМИ

Ирина БалачукЧетверг, 29 декабря 2022, 10:47
В районе аэродрома в российском Энгельсе слышали взрывы – росСМИ
Фото из паблика "Энгельс онлайн"

Утром 29 декабря в районе аэродрома города Энгельс Саратовской области РФ сработала ПВО и были слышны звуки взрывов.

Источник: российское издание "Медуза", российские паблики в Telegram База и Mash, канал Nexta и российское пропагандистское издание "РИА Новости", паблик "Энгельс онлайн", саратовский губернатор Роман Бусаргин в Telegram

Детали: Также сообщается, что в Энгельсе звучала воздушная тревога.

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В российских пабликах в Telegram и ВК публикуют фото следов ПВО в небе, юзеры пишут, что слышали взрывы.

 
Фото из паблика Энгельс онлайн

Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсском районе ПВО уничтожила "неопознанный объект". Он уверяет, что угрозы для безопасности жителей нет.

Прямая речь Бусаргина: "В очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется".

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Почему это важно: На аэродроме Энгельс размещается стратегическая авиация РФ. За декабрь эта авиабаза дважды подвергалась атакам. По данным российских СМИ, это были удары украинских беспилотников.

Что было раньше: Власти Белгородской и Брянской областей РФ, которые граничат с Украиной, сообщили о работе ПВО и о якобы сбитых дронах 29 декабря.

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Темы: Росcиявзрыв
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