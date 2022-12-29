В районе аэродрома в российском Энгельсе слышали взрывы – росСМИ
Утром 29 декабря в районе аэродрома города Энгельс Саратовской области РФ сработала ПВО и были слышны звуки взрывов.
Источник: российское издание "Медуза", российские паблики в Telegram База и Mash, канал Nexta и российское пропагандистское издание "РИА Новости", паблик "Энгельс онлайн", саратовский губернатор Роман Бусаргин в Telegram
Детали: Также сообщается, что в Энгельсе звучала воздушная тревога.
В российских пабликах в Telegram и ВК публикуют фото следов ПВО в небе, юзеры пишут, что слышали взрывы.
Саратовский губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсском районе ПВО уничтожила "неопознанный объект". Он уверяет, что угрозы для безопасности жителей нет.
Прямая речь Бусаргина: "В очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется".
Почему это важно: На аэродроме Энгельс размещается стратегическая авиация РФ. За декабрь эта авиабаза дважды подвергалась атакам. По данным российских СМИ, это были удары украинских беспилотников.
Что было раньше: Власти Белгородской и Брянской областей РФ, которые граничат с Украиной, сообщили о работе ПВО и о якобы сбитых дронах 29 декабря.
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Предыстория:
- 5 декабря на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 3 человека, на аэродроме в Энгельсе в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.
- 26 декабря в российском Энгельсе слышали взрывы, была объявлена воздушная тревога. Сообщалось, что есть пострадавшие. Позже российское Минобороны подтвердило информацию о трех погибших в результате пожара военных.