Россияне хотят отремонтировать Крымский мост до июля

Крымский мост. Скриншот из видео Правительства РФ в Telegram

Российское правительство поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года. Работы будет выполнять компания "Нижнеангарсктрансстрой".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на соответствующее распоряжение от 13 октября

Дословно распоряжение: "Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023 года".

Детали: Этим же документом правительство РФ определило ООО "Нижнеангарсктранссгрой" единственным исполнителем работ по восстановлению моста.

Для справки: Строительство "Крымского моста" велось с 2015 года с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста. Путин председательствовал на открытии моста, проехавшись за рулем грузовика по мосту из Тамани в Керчь.

Предыстория:

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.

Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". По данным СМИ, взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы.

Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.