Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне хотят отремонтировать Крымский мост до июля

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 11:02
Россияне хотят отремонтировать Крымский мост до июля
Крымский мост. Скриншот из видео Правительства РФ в Telegram

Российское правительство поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года. Работы будет выполнять компания "Нижнеангарсктрансстрой".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на соответствующее распоряжение от 13 октября  

Дословно распоряжение: "Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023 года".

Реклама:

Детали: Этим же документом правительство РФ определило ООО "Нижнеангарсктранссгрой" единственным исполнителем работ по восстановлению моста.

Для справки: Строительство "Крымского моста" велось с 2015 года с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста. Путин председательствовал на открытии моста, проехавшись за рулем грузовика по мосту из Тамани в Керчь.

Предыстория

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". По данным СМИ, взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы.
  • Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.

Темы: Керченский моствзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Керченский мост
Руководитель ГУР о попытках защитить Крымский мост: Любимая привычка россиян, пусть топят
Буданов о недавних взрывах возле Керченского моста: Цель была другая
Грузовик со взрывчаткой как 42 "Кинжала" и дроны: глава СБУ раскрыл детали атак на Крымский мост
Последние новости
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
Все новости...
Реклама: