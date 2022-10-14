Россияне хотят отремонтировать Крымский мост до июля

Крымский мост. Скриншот из видео Правительства РФ в Telegram

Российское правительство поручило восстановить Крымский мост не позднее 1 июля 2023 года. Работы будет выполнять компания "Нижнеангарсктрансстрой".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на соответствующее распоряжение от 13 октября

Дословно распоряжение: "Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023 года".

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Детали: Этим же документом правительство РФ определило ООО "Нижнеангарсктранссгрой" единственным исполнителем работ по восстановлению моста.

Для справки: Строительство "Крымского моста" велось с 2015 года с нарушениями международного права, поскольку Украина не давала такого разрешения. В мае 2018 года в оккупированном Крыму официально открыли автомобильную часть моста. Путин председательствовал на открытии моста, проехавшись за рулем грузовика по мосту из Тамани в Керчь.

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