За ночь Воздушные силы сбили всего 16 "Шахедов" над Украиной

В ночь с 29 на 30 декабря Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили всего 16 дронов-камикадзе, которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений.

Источник: Воздушные Силы ВС Украины

Дословно: "В ночь с 29 на 30 декабря враг атаковал Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136".

Всего выпущено 16 "Шахедов", которые атаковали Украину с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы противовоздушной обороны Украины враг пытался использовать русло Днепра.

Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины".

Этому предшествовало: Воздушное командование "Восток" ранее сообщало о 10 уничтоженных дронах: этой ночью авиация и зенитные ракетные подразделения ПвК "Восток" во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожили 9 БПЛА типа "Шахед" и 1 "Марлин" в Днепропетровской и Запорожской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 7 дронов-камикадзе шли на Киев, 2 из них сбили на подлете к столице, 5 – над Киевом.

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Также защитники неба отминусовали все 5 "Шахедов" над Днепропетровской областью – такой результат уже вторую ночь подряд.

Ночью 29 декабря россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова 13 "Шахедами", 11 из которых сбили подразделения Сил обороны. В Днепропетровской области были сбиты все 5 дронов "Шахед" (Shahed).

Кроме того, утром 29 декабря Россия совершила массированную атаку крылатыми ракетами, по всей территории Украины работали силы ПВО, но было и несколько попаданий в объекты энергетики.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 58 крылатых ракет и 23 беспилотных летательных аппарата.