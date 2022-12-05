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Россияне обстреляли Купянскую общину на Харьковщине, погибла женщина - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 5 декабря 2022, 07:41
Россияне обстреляли Купянскую общину на Харьковщине, погибла женщина - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС в Харьковской области

По данным ГСЧС в Харьковской области, россияне утром 5 декабря обстреляли Купянскую общину, вследствие обстрела погибла женщина.

Источник: пресс-служба ГСЧС в Харьковской области, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Около 4 часов утра 5 декабря Купянская громада снова подверглась вражескому обстрелу".

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Детали: Попаданием одного из боеприпасов разрушена станция технического обслуживания на площади 300 квадратных метров, загорелись остатки его конструктивных элементов и автомобиль на площади 10 квадратных метров.

Также повреждены 2 рядом расположенные частные домовладения. Спасатели потушили огонь.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов впоследствии сообщил, что в результате обстрела погибла женщина.

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Прямая речь Синегубова: "После 4 часов утра россияне ударили ракетами типа С-300 по гражданской инфраструктуре Купянска. По предварительным данным правоохранителей, в результате ударов оккупантов по Купянску погибла женщина, подробная информация уточняется".

Темы: Харьковская областьвойна
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