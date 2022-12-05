Росіяни обстріляли Куп’янську громаду на Харківщині, загинула жінка - ОВА

За даними ДСНС у Харківській області, росіяни вранці 5 грудня обстріляли Куп’яську громаду, внаслідок обстрілу загинула жінка.

Джерело: пресслужба ДСНС у Харківській області, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Близько 4-ї години ранку 5 грудня Куп’яська громада знову піддалась ворожому обстрілу".

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Деталі: Влучанням одного з боєприпасів зруйновано станцію технічного обслуговування на площі 300 квадратних метрів, загорілись залишки його конструктивних елементів та автомобіль на площі 10 квадратних метрів.

Також пошкоджені 2 поруч розташовані приватні домоволодіння. Рятувальники загасили вогонь.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов згодом повідомив, що внаслідок обстрілу загинула жінка.

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Пряма мова Синєгубова: "Після 4 години ранку росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка, детальна інформація уточнюється".