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ПВО сбила большинство ракет, энергетики уже восстанавливают свет – Зеленский

Елена РощинаПонедельник, 5 декабря 2022, 17:06
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Во время очередной волны ракетных атак россиян 5 декабря украинские силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет, после отбоя началось восстановление электроснабжения.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении 5 декабря

Прямая речь: "Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили, энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине!".

Этому предшествовало: Днем 5 декабря во многих областях Украины звучали взрывы и работали средства ПВО.

В результате восьмой массированной ракетной атаки 5 декабря есть попадания в объекты энергетики в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В частности, повреждены два инфраструктурных объекта в Одесской области.

Силы ПВО сбили ракеты над Киевской, Полтавской и Днепропетровской областями.

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Темы: Зеленскийвойнаракетный ударэнергетика
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