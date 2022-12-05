ПВО сбила большинство ракет, энергетики уже восстанавливают свет – Зеленский
Во время очередной волны ракетных атак россиян 5 декабря украинские силы противовоздушной обороны сбили большинство ракет, после отбоя началось восстановление электроснабжения.
Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении 5 декабря
Прямая речь: "Хочу поблагодарить силы ПВО, наших энергетиков и наш народ. ПВО большинство ракет сбили, энергетики уже начали восстанавливать свет. Наш народ никогда не сдается. Слава Украине!".
Этому предшествовало: Днем 5 декабря во многих областях Украины звучали взрывы и работали средства ПВО.
В результате восьмой массированной ракетной атаки 5 декабря есть попадания в объекты энергетики в Киевской, Винницкой, Одесской областях. В частности, повреждены два инфраструктурных объекта в Одесской области.
Силы ПВО сбили ракеты над Киевской, Полтавской и Днепропетровской областями.