"Вагнер" начала вербовать заключенных на оккупированных территориях – Сопротивление
Вторник, 6 декабря 2022, 14:32
Российская частная военная компания "Вагнер" получила разрешение на вербовку заключенных на временно оккупированных территориях.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно Сопротивление: "Так называемая ЧВК "Вагнер" получила разрешение на "рекрутинг" заключенных украинских тюрем на временно оккупированных территориях.
В частности, речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой области. Местные гауляйтеры (т.н. руководство "ДНР") дали согласие на начало вербовки специальным решением".
Детали: Отмечается, что таким образом россияне начнут искать "пушечное мясо" в украинских тюрьмах.
Сопротивление также отмечает, что Россия планирует новую волну мобилизации и уже начала создавать реестр слежки за военнообязанными.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 13 ноября стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой. Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников. Возможно, с помощью такого видео в России пытаются отбить у российских мобилизованных охоту сдаваться в плен.
- После публикации в сети видео с казнью кувалдой завербованного ЧВК "Вагнер" бывшего заключенного Евгения Нужина, вербовка зэков в колониях Сибири и Дальнего Востока только усилилась – лишь в ноябре ЧВК "мобилизовала" на войну осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.
- 22 ноября издание Politico сообщило, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.
- Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ответ на это предложил передать Европарламенту кувалду с бутафорскими следами крови.
- 23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал внести "Вагнер" в список террористических организаций Европейского Союза.