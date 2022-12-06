"Вагнер" начала вербовать заключенных на оккупированных территориях – Сопротивление

Российская частная военная компания "Вагнер" получила разрешение на вербовку заключенных на временно оккупированных территориях.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Так называемая ЧВК "Вагнер" получила разрешение на "рекрутинг" заключенных украинских тюрем на временно оккупированных территориях.

Реклама:

В частности, речь идет о временно оккупированных территориях Донецкой области. Местные гауляйтеры (т.н. руководство "ДНР") дали согласие на начало вербовки специальным решением".

Детали: Отмечается, что таким образом россияне начнут искать "пушечное мясо" в украинских тюрьмах.

Сопротивление также отмечает, что Россия планирует новую волну мобилизации и уже начала создавать реестр слежки за военнообязанными.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: