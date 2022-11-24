Владелец ЧВК "Вагнер" передал в Европарламент "окровавленную" кувалду

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил передать Европарламенту кувалду с бутафорскими следами крови в ответ на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией – кувалду представитель "вагнеровцев" уже передал пропагандистским блогерам.

Источник: Медуза, пресс-служба компании Пригожина "Конкорд", видео из российских пабликов в Telegram

Детали: 22 ноября, когда издание Politico сообщило, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией, пресс-служба "Конкорда" опубликовала в ВК и Telegram комментарий Пригожина по этому поводу.

Прямая речь Пригожина: "Сегодня я провёл совещание командиров ЧВК "Вагнер" и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить".

Детали: Позже "Конкорд" предлагал СМИ и блогерам "поучаствовать в отправке информационного кейса в Европарламент".

Под вечер 23 ноября пресс-службы Пригожина сообщила, что "информационный кейс для отправки в Европарламент передан представителю КИБЕР ФРОНТА Z".

скриншот Из вИдео

А российских пабликах в Telegram появилось видео передачи "кейса" – в нем оказалась "окровавленная" кувалда.

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скриншот Из вИдео

В пабликах сообщают, что кейс с кувалдой, привез на встречу с блогерами, которые называют себя "информационными войсками России", юрист Пригожина.

Почему это важно: Именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, завербованный ЧВК для участия в войне в Украине и сдавшийся в плен. По данным СМИ, он вернулся в Россию в результате обмена, и там его казнили, разбив голову кувалдой.

О зверствах "вагнеровцев" известно давно. А убийства с помощью кувалды наемники Пригожина использовали еще со времен войны в Сирии. В сети можно найти свидетельства, как в 2017 году в Сирии "вагнеровцы" забили до смерти человека, четвертовали тело и сожгли.

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