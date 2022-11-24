Владелец ЧВК "Вагнер" передал в Европарламент "окровавленную" кувалду
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил передать Европарламенту кувалду с бутафорскими следами крови в ответ на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией – кувалду представитель "вагнеровцев" уже передал пропагандистским блогерам.
Источник: Медуза, пресс-служба компании Пригожина "Конкорд", видео из российских пабликов в Telegram
Детали: 22 ноября, когда издание Politico сообщило, что депутаты Европарламента хотят признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией, пресс-служба "Конкорда" опубликовала в ВК и Telegram комментарий Пригожина по этому поводу.
Прямая речь Пригожина: "Сегодня я провёл совещание командиров ЧВК "Вагнер" и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить".
Детали: Позже "Конкорд" предлагал СМИ и блогерам "поучаствовать в отправке информационного кейса в Европарламент".
Под вечер 23 ноября пресс-службы Пригожина сообщила, что "информационный кейс для отправки в Европарламент передан представителю КИБЕР ФРОНТА Z".
А российских пабликах в Telegram появилось видео передачи "кейса" – в нем оказалась "окровавленная" кувалда.
В пабликах сообщают, что кейс с кувалдой, привез на встречу с блогерами, которые называют себя "информационными войсками России", юрист Пригожина.
Почему это важно: Именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, завербованный ЧВК для участия в войне в Украине и сдавшийся в плен. По данным СМИ, он вернулся в Россию в результате обмена, и там его казнили, разбив голову кувалдой.
О зверствах "вагнеровцев" известно давно. А убийства с помощью кувалды наемники Пригожина использовали еще со времен войны в Сирии. В сети можно найти свидетельства, как в 2017 году в Сирии "вагнеровцы" забили до смерти человека, четвертовали тело и сожгли.
Предыстория:
- 13 ноября стало известно, что гражданина России жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой. Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников. Возможно, с помощью такого видео в России пытаются отбить у российских мобилизованных охоту сдаваться в плен.
- Позже в российских Telegram-каналах появилось видео задержания двух военнослужащих, которые отказались ехать на войну – солдат демонстративно скрутили прямо во время построения.
- 20 сентября Госдума России ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", а также одобрила поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время.
- 24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен.
- Согласно этому документу, неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 статьи 332 УК).
- После публикации в сети видео с казнью кувалдой завербованного ЧВК "Вагнер" бывшего заключенного Евгения Нужина, вербовка зэков в колониях Сибири и Дальнего Востока только усилилась – лишь в ноябре ЧВК "мобилизовала" на войну осужденных как минимум из шести регионов за Уралом: из каждой колонии забирали 150-200 человек.
- А заключенный за двойное убийство россиянин, а впоследствии завербованный в частную военную компанию "Вагнера" для войны в Украине Константин Киселев получил "орден мужества" в РФ.