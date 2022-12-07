Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ укрепляет Мариуполь "зубами дракона" и усиливает "безопасность" – советник мэра

Татьяна ЛозовенкоСреда, 7 декабря 2022, 12:25
РФ укрепляет Мариуполь зубами дракона и усиливает безопасность – советник мэра
ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ТЕТРАЭДРЫ, Иллюстративное ФОТО ИЗ TELEGRAM ГУБЕРНАТОРа БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ ВЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА

Российские оккупанты усилили так называемые "меры безопасности" во временно оккупированном Мариуполе, а также завезли в город бетонные укрепления из захваченного Крыма.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко в Telegram

Прямая речь: "Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" –  бетонных укреплений из Крыма.

Реклама:

6 декабря первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское"

Детали: Андрющенко утверждает, что тетраэдеры доставлены из военного городка недалеко от Севастополя, где их производят. Укрепления везут на другую временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками. 

 

Кроме того, как сообщает советник мэра, в село Урзуф Мариупольского района прибыло очередное подкрепление живой силы и военной техники, а также расселена часть военного командования среднего звена. Из-за этого в селах Урзуф и Бабах-Тарама второй день подряд глушится мобильная связь.

ВИДЕО ДНЯ

В селах Агробаза и Бердянское неподалеку Мариуполя прошло расквартирование оккупантов, поэтому улицы снова патрулируют военные.

 

В районе "Утреннего рынка" в Мариуполе 6 декабря был впервые с начала сентября установлен мобильный блок-пост, на котором проводилась проверка автомобилей и пешеходов. Среди пешеходов проверяют мужчин, которые передвигаются по улице без женщин и детей.

Прямая речь: "В целом наблюдаем стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов".

Что этому предшествовало: 

Напомним: 

  • Кроме оккупированного юга Украины, россияне укрепляют "зубами дракона" по меньшей мере Белгородскую и Курскую области России.

Темы: Мариупольоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: