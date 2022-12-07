РФ укрепляет Мариуполь "зубами дракона" и усиливает "безопасность" – советник мэра
Российские оккупанты усилили так называемые "меры безопасности" во временно оккупированном Мариуполе, а также завезли в город бетонные укрепления из захваченного Крыма.
Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко в Telegram
Прямая речь: "Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" – бетонных укреплений из Крыма.
6 декабря первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское"
Детали: Андрющенко утверждает, что тетраэдеры доставлены из военного городка недалеко от Севастополя, где их производят. Укрепления везут на другую временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками.
Кроме того, как сообщает советник мэра, в село Урзуф Мариупольского района прибыло очередное подкрепление живой силы и военной техники, а также расселена часть военного командования среднего звена. Из-за этого в селах Урзуф и Бабах-Тарама второй день подряд глушится мобильная связь.
В селах Агробаза и Бердянское неподалеку Мариуполя прошло расквартирование оккупантов, поэтому улицы снова патрулируют военные.
В районе "Утреннего рынка" в Мариуполе 6 декабря был впервые с начала сентября установлен мобильный блок-пост, на котором проводилась проверка автомобилей и пешеходов. Среди пешеходов проверяют мужчин, которые передвигаются по улице без женщин и детей.
Прямая речь: "В целом наблюдаем стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов".
Что этому предшествовало:
- Россияне начали усиливать оборону оккупированного Мариуполя в начале ноября.
- В конце ноября в Госдуме РФ сообщили, что завод по производству бордюров и плитки во временно оккупированном Крыму начал производить бетонные противотанковые заграждения "повышенной прочности".
Напомним:
- Кроме оккупированного юга Украины, россияне укрепляют "зубами дракона" по меньшей мере Белгородскую и Курскую области России.