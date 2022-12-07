РФ укрепляет Мариуполь "зубами дракона" и усиливает "безопасность" – советник мэра

Российские оккупанты усилили так называемые "меры безопасности" во временно оккупированном Мариуполе, а также завезли в город бетонные укрепления из захваченного Крыма.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко в Telegram

Прямая речь: "Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" – бетонных укреплений из Крыма.

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6 декабря первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское"

Детали: Андрющенко утверждает, что тетраэдеры доставлены из военного городка недалеко от Севастополя, где их производят. Укрепления везут на другую временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками.

Кроме того, как сообщает советник мэра, в село Урзуф Мариупольского района прибыло очередное подкрепление живой силы и военной техники, а также расселена часть военного командования среднего звена. Из-за этого в селах Урзуф и Бабах-Тарама второй день подряд глушится мобильная связь.

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В селах Агробаза и Бердянское неподалеку Мариуполя прошло расквартирование оккупантов, поэтому улицы снова патрулируют военные.

В районе "Утреннего рынка" в Мариуполе 6 декабря был впервые с начала сентября установлен мобильный блок-пост, на котором проводилась проверка автомобилей и пешеходов. Среди пешеходов проверяют мужчин, которые передвигаются по улице без женщин и детей.

Прямая речь: "В целом наблюдаем стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов".

Что этому предшествовало:

Россияне начали усиливать оборону оккупированного Мариуполя в начале ноября.

В конце ноября в Госдуме РФ сообщили, что завод по производству бордюров и плитки во временно оккупированном Крыму начал производить бетонные противотанковые заграждения "повышенной прочности".

Напомним: