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РФ укрепляет Мариуполь "зубами дракона" и усиливает "безопасность" – советник мэра

Татьяна ЛозовенкоСреда, 7 декабря 2022, 13:25
ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ТЕТРАЭДРЫ, Иллюстративное ФОТО ИЗ TELEGRAM ГУБЕРНАТОРа БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ ВЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА

Российские оккупанты усилили так называемые "меры безопасности" во временно оккупированном Мариуполе, а также завезли в город бетонные укрепления из захваченного Крыма.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрюшенко в Telegram

Прямая речь: "Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" –  бетонных укреплений из Крыма.

6 декабря первый такой груз прибыл в Мариуполь и был направлен на укрепление линии обороны по треугольнику Мариуполь-Мангуш-Никольское"

Детали: Андрющенко утверждает, что тетраэдеры доставлены из военного городка недалеко от Севастополя, где их производят. Укрепления везут на другую временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками. 

 

Кроме того, как сообщает советник мэра, в село Урзуф Мариупольского района прибыло очередное подкрепление живой силы и военной техники, а также расселена часть военного командования среднего звена. Из-за этого в селах Урзуф и Бабах-Тарама второй день подряд глушится мобильная связь.

В селах Агробаза и Бердянское неподалеку Мариуполя прошло расквартирование оккупантов, поэтому улицы снова патрулируют военные.

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В районе "Утреннего рынка" в Мариуполе 6 декабря был впервые с начала сентября установлен мобильный блок-пост, на котором проводилась проверка автомобилей и пешеходов. Среди пешеходов проверяют мужчин, которые передвигаются по улице без женщин и детей.

Прямая речь: "В целом наблюдаем стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов".

Что этому предшествовало: 

Напомним: 

  • Кроме оккупированного юга Украины, россияне укрепляют "зубами дракона" по меньшей мере Белгородскую и Курскую области России.

Темы: Мариупольоккупация
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