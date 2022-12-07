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Россияне паникуют: начали укреплять Курскую область "зубами дракона" и рвами

Ирина БалачукСреда, 7 декабря 2022, 11:54
Здесь и далее фото из Telegram Старовойта

В Курской области России, граничащей с Украиной, начали строить оборонительные сооружения – в полях устанавливают бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".

Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в Telegram 

Прямая речь Старовойта: "Продолжаем укреплять рубежи Курской области". 

 

Детали: Российский губернатор также опубликовал фото оборонительных сооружений. 

 

Кое-где их устанавливают в несколько рядов. 

 

Также на фото видно земляные насыпи и глубокие рвы.   

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Темы: Росcиявойна
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