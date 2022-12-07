Россияне паникуют: начали укреплять Курскую область "зубами дракона" и рвами
Среда, 7 декабря 2022, 11:54
В Курской области России, граничащей с Украиной, начали строить оборонительные сооружения – в полях устанавливают бетонные пирамидальные противотанковые сооружения, известные как "зубы дракона".
Источник: губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в Telegram
Прямая речь Старовойта: "Продолжаем укреплять рубежи Курской области".
Детали: Российский губернатор также опубликовал фото оборонительных сооружений.
Кое-где их устанавливают в несколько рядов.
Также на фото видно земляные насыпи и глубокие рвы.
Предыстория:
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- Под утро 6 декабря губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил, что в российском городе Курск произошел пожар на аэродроме. По его словам, в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
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- В конце ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области России строят оборонительную "засечную черту", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины.
- Позже Гладков сообщил о начале формирования батальонов территориальной обороны, которые в случае необходимости готовы будут "защищать" область.