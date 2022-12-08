Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ приняли на вооружение 7 новых дронов украинского производства

Алена МазуренкоЧетверг, 8 декабря 2022, 12:52
ФОТО: УП

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства.

Источник: Резников в Facebook

Детали: Резников сообщил, что украинское войско за время широкомасштабной войны изменилось в сфере цифровых трансформаций и упростило правила в сфере привлечения инноваций к потребностям обороны.

В частности, Минобороны плодотворно сотрудничает с командой Минцифры во главе с вице-премьером Михаилом Федоровым.

А 30 сентября правительство приняло постановление №1097, которое позволит упростить допуск нового вооружения в ВСУ.

Прямая речь: "Благодаря этому были значительно упрощены процедуры допуска ВВТ к эксплуатации в Вооруженных Силах. Это уже дало значительный эффект, в первую очередь - в сфере БПЛА.

Ранее армия принимала в эксплуатацию 1-2 образца БПЛА в год. Для сравнения: за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Резников сообщил, что для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, у которого есть готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия.

Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат.

По словам министра, сейчас на рассмотрении находится еще 19 заявок по допуску к эксплуатации БПЛА украинского производства: "Мы планируем принять решение по ним до конца года".

Резников также сообщил, что для совершенствования логистики ВСУ внедряется натовская программа Logfas.

Одновременно внедрено программное обеспечение "Korovaj" для обработки потребностей армии.

Министр добавил, что 6 декабря подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ДКР "Дзвін-АС").

Прямая речь: "Эта система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а затем - государственные. Сейчас все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах ВСУ".

Кроме этого Минобороны получило положительное заключение экспертизы по Комплексу специального программного обеспечения "Интеграционная платформа "Дельта". Далее состоится цикл официальных испытаний.

Предыстория: 

  • Утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, а на аэродроме Энгельс в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики. 
  • Министерство обороны России заявило, что удары нанес "киевский режим". В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что все что происходит на территории РФ – "это ответственность государства-агрессора".
  • Высокопоставленный украинский чиновник утверждал The New York Times, что это Украина осуществила атаки беспилотниками на аэродромы в России, одну из них координировали спецназовцы.
  • Издание Financial Times со ссылкой на советника украинского правительства по вопросам обороны сообщает, что Украина может наносить удары на большие расстояния вглубь России и скоро в РФ не останется безопасных зон.

Темы: РезниковбеспилотникиВооруженные силыоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Российского оппозиционера Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за "фейки" против армии РФ

В Германии словом года выбрали фразу Шольца о войне в Украине

Племянник Кадырова приехал на юг Украины: будет "смотрящим" – мэр Мелитополя

фото"Русский мир" и убежища для ДРГ: правоохранители проверяют собор УПЦ МП под Киевом

фотоЗадержанная в рамках санкций яхта российского миллиардера исчезла из порта в Италии

СБУ объявила подозрение ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП

Все новости...
Резников
Резников: Вопрос о дополнительной мобилизации в Украине сейчас не стоит
Петиция о демобилизации тех, кто служит год: Резников объяснил, как это вредит обороноспособности
После атаки РФ Резников обсудил с главой Пентагона усиление украинской ПВО
Последние новости
15:57
Путин рассказал о "непростой" войне против Украины и похвастался ядерным оружием
15:44
ПВО отразила последнюю атаку РФ на энергетику лучше, чем предыдущие
15:34
В Украине запустили бесплатный онлайн-курс о безопасном образовании для учителей и родителей
15:22
Германия еще не решила, давать ли Украине танки Leopard 2
15:03
"Хочет быть в тренде": Лукашенко возмутился заявлением Меркель в поддержку Украины
15:00
До 4 тысяч за елку: какие штрафы действуют за незаконную вырубку леса
14:51
Центробанк РФ заявил, что открыл отделения на оккупированных территориях Украины
14:30
Сменил столичную сцену на полигон: как профессиональный актер стал нацгвардейцем после вторжения РФ
14:21
Российского оппозиционера Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за "фейки" против армии РФ
14:17
Бэнкси присвоили звание почетного гражданина Ирпеня
Все новости...