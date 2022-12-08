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ВСУ приняли на вооружение 7 новых дронов украинского производства

Алена МазуренкоЧетверг, 8 декабря 2022, 11:52
ВСУ приняли на вооружение 7 новых дронов украинского производства
ФОТО: УП

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства.

Источник: Резников в Facebook

Детали: Резников сообщил, что украинское войско за время широкомасштабной войны изменилось в сфере цифровых трансформаций и упростило правила в сфере привлечения инноваций к потребностям обороны.

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В частности, Минобороны плодотворно сотрудничает с командой Минцифры во главе с вице-премьером Михаилом Федоровым.

А 30 сентября правительство приняло постановление №1097, которое позволит упростить допуск нового вооружения в ВСУ.

Прямая речь: "Благодаря этому были значительно упрощены процедуры допуска ВВТ к эксплуатации в Вооруженных Силах. Это уже дало значительный эффект, в первую очередь - в сфере БПЛА.

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Ранее армия принимала в эксплуатацию 1-2 образца БПЛА в год. Для сравнения: за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства".

Детали: Резников сообщил, что для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, у которого есть готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации своего изделия.

Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат.

По словам министра, сейчас на рассмотрении находится еще 19 заявок по допуску к эксплуатации БПЛА украинского производства: "Мы планируем принять решение по ним до конца года".

Резников также сообщил, что для совершенствования логистики ВСУ внедряется натовская программа Logfas.

Одновременно внедрено программное обеспечение "Korovaj" для обработки потребностей армии.

Министр добавил, что 6 декабря подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ДКР "Дзвін-АС").

Прямая речь: "Эта система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а затем - государственные. Сейчас все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах ВСУ".

Кроме этого Минобороны получило положительное заключение экспертизы по Комплексу специального программного обеспечения "Интеграционная платформа "Дельта". Далее состоится цикл официальных испытаний.

Предыстория: 

  • Утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, а на аэродроме Энгельс в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики. 
  • Министерство обороны России заявило, что удары нанес "киевский режим". В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что все что происходит на территории РФ – "это ответственность государства-агрессора".
  • Высокопоставленный украинский чиновник утверждал The New York Times, что это Украина осуществила атаки беспилотниками на аэродромы в России, одну из них координировали спецназовцы.
  • Издание Financial Times со ссылкой на советника украинского правительства по вопросам обороны сообщает, что Украина может наносить удары на большие расстояния вглубь России и скоро в РФ не останется безопасных зон.

Темы: РезниковбеспилотникиВооруженные силыоружие
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