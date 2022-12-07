Украина скоро доберется и до Сибири, у России не будет безопасных зон – Financial Times

Издание Financial Times со ссылкой на советника украинского правительства по вопросам обороны сообщает, что Украина может наносить удары на большие расстояния вглубь России и скоро в РФ не останется безопасных зон.

Источник: Financial Times

Детали: Отмечается, что Украина продемонстрировала, что может наносить удары на большие расстояния без западного оборудования, запустив беспилотники, которые поразили три военные базы в глубине России - одна из них всего в 160 км от Москвы.

Украинские оборонные чиновники и аналитики заявили, что эти атаки являются частью новой тактики, которая имеет целью сорвать российское военное планирование и всколыхнуть общественное мнение, показывая, что нигде не безопасно.

Советник украинского правительства по вопросам обороны на условиях анонимности сообщил журналистам, что вскоре в России также не останется безопасных зон против украинских сил.

Прямая речь источника: "Атаки повторяются. У нас нет ограничений по расстоянию и вскоре мы сможем достичь всех целей внутри России - в том числе в Сибири. В Украине мы знаем, как трудно защищаться от подобных воздушных атак. Вскоре в России также не останется безопасных зон".

Украина публично не взяла на себя ответственность за эти удары, и многие детали остаются в тайне, как это характерно для других спецопераций Киева, таких как комбинированная атака воздушных и морских беспилотников на российскую военно-морскую базу в Севастополе в октябре.

ВИДЕО ДНЯ

Но то, что отличает последние атаки, - это радиус действия и то, что они прорвали российскую противовоздушную оборону и нанесли удар по стратегическим военным базам РФ, которые ранее считались неуязвимыми.

Представители оборонного ведомства и аналитики считают, что одним из долговременных последствий этих атак может стать распыление Россией своих вооруженных сил внутри страны, что поможет защитить их, но усложнит РФ проведение войны.

Украина также надеется, что эти атаки, если они повторятся в достаточном масштабе, помогут настроить российское общественное мнение против конфликта.

Прямая речь источника: "Атаки беспилотников не выиграют войну для Украины. Лучший способ сделать это - уничтожить российские военные активы внутри Украины, но это помогает нашим операциям влияния внутри России, которые Запад не хотел поддерживать".

В России утверждают, что Украина просто модернизировала советские беспилотники Ту-141. Но украинские инженеры с этим не совсем согласны.

По словам специалистов, дроны, атаковавшие аэродромы, "могли двигаться со скоростью, близкой к скорости звука". Замена оригинальной камеры Ту-141 также позволила бы (нести) "более 50 кг взрывчатого вещества, может, даже 100 кг. По сути, это будет дешевая крылатая ракета".

Советник по вопросам обороны отметил, что беспилотники не являются моделями "Укроборонпрома" или модифицированными советскими, а являются совместной инициативой правительства и частного сектора, который может производить новые дроны "часто".

Он также предположил, что они использовали инерционные навигационные системы для поиска своих целей.

Хотя они менее точны, чем GPS, они не нуждаются в спутниковой связи и не могут быть заглушены.

Это усложнило бы их перехват и помогло бы объяснить, как им удалось проникнуть сквозь российские системы ПВО.

Прямая речь источника: "Эта технология достаточно точна для того, чтобы отправить людей в ракетах на Луну, а это гораздо труднее, чем поразить огромную российскую авиабазу за 1000 километров".

Предыстория:

Утром 5 декабря российские СМИ сообщили, что на аэродроме под российской Рязанью взорвался бензовоз, а на аэродроме Энгельс в Саратовской области беспилотник упал на бомбардировщики.

Министерство обороны России заявило, что удары нанес "киевский режим". В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что все что происходит на территории РФ – "это ответственность государства-агрессора".

Высокопоставленный украинский чиновник утверждал The New York Times, что это Украина осуществила атаки беспилотниками на аэродромы в России, одну из них координировали спецназовцы.

Американская аэрокосмическая компания Maxar опубликовала спутниковые снимки российской авиабазы в Энгельсе.

Спутниковые снимки показывают, что на российской военной авиабазе в Энгельсе в Саратовской области тушили бомбардировщик Ту-95.

Читайте также: Угроза с неба. Какие самолеты и вертолеты использует Россия в войне с Украиной