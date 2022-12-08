Путин объяснил, почему уничтожает украинскую энергетику: это – месть
Российский диктатор Владимир Путин признал, что Россия уничтожает объекты украинской энергетики и оставляет миллионы украинцев без коммуникаций (света, тепла, воды), потому что Украина якобы взорвала Крымский мост.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал?
Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвёл воду в Донецк?
Неподача воды в миллионный город - это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный.
Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи".
Почему это важно: С 10 октября Россия прибегает к массированным ракетным обстрелам Украины. Часть ракет российские террористы выпускают по объектам инфраструктуры Украины. Зачастую целью вражеских ракет или дронов становятся гражданские дома.
Подобными обстрелами Россия пытается "склонить" Украину к "переговорам". В Украине на шантаж врага не поддаются.
Кроме 24 февраля, россияне осуществляли массированные ракетные обстрелы Украины - 10 октября, 18 октября, 31 октября, 15 ноября, 23 ноября и 5 декабря.
Напомним:
- В Украине уже 9 месяцев продолжается широкомасштабная война с Россией после открытого нападения оккупантов 24 февраля.
- Российские ракеты стирают с лиця земли украинские города, уничтожают гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты. У Путина заявляют, что таким образом "склоняют" Украину к миру.
- Россия под руководством Путина убила и депортировала десятки тысяч украинцев, запретила протесты и вещание оппозиционных СМИ в своей стране, но российский диктатор все еще осмеливается называть украинскую власть "нацистским режимом".
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". По данным СМИ, взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы.