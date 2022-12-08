Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин объяснил, почему уничтожает украинскую энергетику: это – месть

Алена МазуренкоЧетверг, 8 декабря 2022, 14:45
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО С САЙТА КРЕМЛЯ

Российский диктатор Владимир Путин признал, что Россия уничтожает объекты украинской энергетики и оставляет миллионы украинцев без коммуникаций (света, тепла, воды), потому что Украина якобы взорвала Крымский мост.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал?

Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвёл воду в Донецк?

Неподача воды в миллионный город - это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный.

Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи".

Почему это важно: С 10 октября Россия прибегает к массированным ракетным обстрелам Украины. Часть ракет российские террористы выпускают по объектам инфраструктуры Украины. Зачастую целью вражеских ракет или дронов становятся гражданские дома.

ВИДЕО ДНЯ

Подобными обстрелами Россия пытается "склонить" Украину к "переговорам". В Украине на шантаж врага не поддаются. 

Кроме 24 февраля, россияне осуществляли массированные ракетные обстрелы Украины - 10 октября, 18 октября, 31 октября, 15 ноября, 23 ноября и 5 декабря.

Напомним: 

  • В Украине уже 9 месяцев продолжается широкомасштабная война с Россией после открытого нападения оккупантов 24 февраля.
  • Российские ракеты стирают с лиця земли украинские города, уничтожают гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты. У Путина заявляют, что таким образом "склоняют" Украину к миру. 
  • Россия под руководством Путина убила и депортировала десятки тысяч украинцев, запретила протесты и вещание оппозиционных СМИ в своей стране, но российский диктатор все еще осмеливается называть украинскую власть "нацистским режимом".
  • Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
  • Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". По данным СМИ, взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы.

Темы: ПутинКерченский мостобстрелэнергетика
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Моди отказался встречаться с Путиным, потому что тот угрожает ядерным оружием

Суд отправил под ночной домашний арест митрополита УПЦ МП Иосафа

Путина разочаровали слова Меркель о Минских соглашениях

Российского оппозиционера Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за стрим о Буче

В Германии словом года выбрали фразу Шольца о войне в Украине

Племянник Кадырова приехал на юг Украины: будет "смотрящим" – мэр Мелитополя

Все новости...
Путин
Путин потерпел поражение на всех направлениях – генерал Милли
Путина провозгласили "неудачником года": номинация Politico
Путин создает условия для затяжной войны в Украине – ISW
Последние новости
17:49
США наложили санкции на членов ЦИК РФ и сотрудников Кремля за нарушение прав человека в Украине
17:45
Не вижу ничего плохого: омбудсмен о скандальном календаре "5 канала" с обнаженными медийницами
17:38
Генштаб предупреждает об опасных письмах: якобы об иранских дронах
17:31
Из-за российской ракеты дочь чуть не потеряла глаз, а сыну разорвало ухо: история семьи из Вышгорода
17:29
От пустыни до Железного купола. Как Израиль стал военной сверхдержавой
17:27
Инфляция в Украине замедлилась впервые за год - Госстат
17:25
Украинка впервые возглавила европейское жюри World Press Photo 2023
17:07
Зеленский обсудил с Сунаком "формулу мира", вопросы обороны и энергетики
17:06
Украинская экономика упала на 30,8% в третьем квартале года – Госстат
16:57
Моди отказался встречаться с Путиным, потому что тот угрожает ядерным оружием
Все новости...