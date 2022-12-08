Путин объяснил, почему уничтожает украинскую энергетику: это – месть

Российский диктатор Владимир Путин признал, что Россия уничтожает объекты украинской энергетики и оставляет миллионы украинцев без коммуникаций (света, тепла, воды), потому что Украина якобы взорвала Крымский мост.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал?

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Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвёл воду в Донецк?

Неподача воды в миллионный город - это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный.

Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ - шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи".

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Почему это важно: С 10 октября Россия прибегает к массированным ракетным обстрелам Украины. Часть ракет российские террористы выпускают по объектам инфраструктуры Украины. Зачастую целью вражеских ракет или дронов становятся гражданские дома.

Подобными обстрелами Россия пытается "склонить" Украину к "переговорам". В Украине на шантаж врага не поддаются.

Кроме 24 февраля, россияне осуществляли массированные ракетные обстрелы Украины - 10 октября, 18 октября, 31 октября, 15 ноября, 23 ноября и 5 декабря.

Напомним: