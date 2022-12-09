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Парламент Болгарии одобрил поставки Украине оружия и участие в миссии ЕС по тренировке военных

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 16:35

Народное собрание (парламент) Болгарии большинством голосов в пятницу одобрило проект решения о предоставлении Украине военной и военно-технической помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Решение поддержали 148 из 240 депутатов от партий ГЕРБ-СДС, "Продолжаем изменения", "Движение за права и свободы", "Демократическая Болгария" и "Болгарский подъем".

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46 депутатов от пророссийских Болгарской социалистической партии и "Возрождение" проголосовали против, а один депутат от проевропейской "Продолжаем изменения" воздержался во время голосования.

Решение утверждает предложение, внесенное правительством Болгарии в ноябре, о предоставлении Украине военной помощи. Хотя ее перечень официально засекречен, министр экономики и промышленности Болгарии Никола Стоянов говорил, что речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах.

Также парламент своим решением одобрил участие болгарских военнослужащих в миссии ЕС по тренировке украинских военных EUMAM на территории Бельгии, Польши и Германии, а также подготовку украинских боевых медиков на болгарской территории.

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Напомним, 3 ноября Народное собрание (парламент) Болгарии поддержало резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

Хотя Болгария и Венгрия непосредственно не поставляют Украине оружие, военные заводы Болгарии получают огромные прибыли от продажи оружия, которое использует украинская армия в войне против России.

Темы: БолгарияУкраинаоружие
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