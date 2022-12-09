Подозрительные парни, оружие и агитки: что нашла СБУ на объектах УПЦ МП

Служба безопасности Украины обнаружила подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские агитки на объектах УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях.

Источник: СБУ

Детали: СБУ сообщила, что завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях.

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В результате на территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в "запретной" Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них – мужчины спортивного телосложения.

Спецслужба отмечает, что они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, через которую российские войска пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года.

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Сейчас в отношении выявленных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Проверяется их причастность к преступлениям против государственной безопасности.

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На чердаке этого же объекта сотрудники СБУ обнаружили маскировочную сетку, которая обычно используется в военных целях: для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.

В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России.

Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые вероятно, контактируют с гражданами России и Беларуси. Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.

Мероприятия по безопасности проводились СБУ совместно с Нацполицией и добровольческими формированиями территориальных общин при непосредственном участии представителей УПЦ МП.

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