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Подозрительные парни, оружие и агитки: что нашла СБУ на объектах УПЦ МП

Катерина ТищенкоПятница, 9 декабря 2022, 18:16
Подозрительные парни, оружие и агитки: что нашла СБУ на объектах УПЦ МП
меры безопасности на объектах УПЦ МП, фото СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские агитки на объектах УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях.

Источник: СБУ

Детали: СБУ сообщила, что завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях.

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В результате на территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в "запретной" Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них – мужчины спортивного телосложения.

Спецслужба отмечает, что они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, через которую российские войска пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года.

 
все фото СБУ

Сейчас в отношении выявленных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Проверяется их причастность к преступлениям против государственной безопасности.

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На чердаке этого же объекта сотрудники СБУ обнаружили маскировочную сетку, которая обычно используется в военных целях: для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.

В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России.

 

Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые вероятно, контактируют с гражданами России и Беларуси. Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.

 

Мероприятия по безопасности проводились СБУ совместно с Нацполицией и добровольческими формированиями территориальных общин при непосредственном участии представителей УПЦ МП.

Предыстория:

  • 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
  • В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях. 
  • В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской и других областях.
  • Утром 9 декабря меры безопасности проводились на территории Свято-Покровского кафедрального собора в Борисполе Киевской области.

Темы: СБУУПЦ МПцерковь
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