Подозрительные парни, оружие и агитки: что нашла СБУ на объектах УПЦ МП
Служба безопасности Украины обнаружила подозрительных лиц, незарегистрированное оружие и российские агитки на объектах УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях.
Источник: СБУ
Детали: СБУ сообщила, что завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Киевской и Херсонской областях.
В результате на территории Пустынно-Николаевского скита, который находится в "запретной" Чернобыльской зоне, было обнаружено 16 подозрительных лиц. Среди них – мужчины спортивного телосложения.
Спецслужба отмечает, что они находились на объекте незаконно, поскольку гражданские лица не имеют права находиться в зоне отчуждения, через которую российские войска пытались прорваться на Киев в феврале-марте этого года.
Сейчас в отношении выявленных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению". Проверяется их причастность к преступлениям против государственной безопасности.
На чердаке этого же объекта сотрудники СБУ обнаружили маскировочную сетку, которая обычно используется в военных целях: для маскировки вооружения, техники и инженерных сооружений.
В помещениях Херсонской епархии было найдено ружье без соответствующих разрешительных документов, флаг и золотой герб России.
Спецслужба также взяла на проработку информацию о нескольких священнослужителях, которые вероятно, контактируют с гражданами России и Беларуси. Кроме того, правоохранители обнаружили пропагандистские материалы, где прославляется Россия.
Мероприятия по безопасности проводились СБУ совместно с Нацполицией и добровольческими формированиями территориальных общин при непосредственном участии представителей УПЦ МП.
Предыстория:
- 1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.
- В последние недели СБУ провела ряд обысков в учреждениях УПЦ МП. Они связаны с пропагандой "русского мира" в церквях УПЦ МП. Нескольким священнослужителям сообщили о подозрениях.
- В частности, проверки проводили в Житомирской, Ровенской, Закарпатской и других областях.
- Утром 9 декабря меры безопасности проводились на территории Свято-Покровского кафедрального собора в Борисполе Киевской области.