В российском Белгороде гремели взрывы: власти говорят, что сработала ПВО
Воскресенье, 1 января 2023, 03:45
В российском городе Белгород вечером 31 декабря гремели взрывы. Власти региона заявили о работе противовоздушной обороны.
Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram
Прямая речь: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО".
Детали: По информации Гладкова, никто не пострадал.
Губернатор заявил, что в результате обстрела в селе Новая Нелидовка выбиты окна в 4 частных домах, а в окрестностях города Шебекино повреждены 2 частных дома и газоснабжение.
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