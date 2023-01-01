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В российском Белгороде гремели взрывы: власти говорят, что сработала ПВО

"Украинская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 03:45
Разрушения на окраине города Шебекино, фото из Telegram Гладкова

В российском городе Белгород вечером 31 декабря гремели взрывы. Власти региона заявили о работе противовоздушной обороны.

Источник: губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь: "Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО".

Детали: По информации Гладкова, никто не пострадал.

Губернатор заявил, что в результате обстрела в селе Новая Нелидовка выбиты окна в 4 частных домах, а в окрестностях города Шебекино повреждены 2 частных дома и газоснабжение.

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Темы: Росcияобстрел
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