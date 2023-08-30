Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина

Россия сообщила бразильскому органу по расследованию авиационных происшествий, что она пока не будет расследовать катастрофу самолета бразильского производства, в которой погиб главарь наемников "Вагнера" Евгений Пригожин, в соответствии с международными правилами.

Источник: "Reuters" со ссылкой на Бразильский Центр исследований и предотвращения авиационных катастроф (CENIPA)

Детали: Евгений Пригожин, два топ-руководителя его группы "Вагнер" и четыре охранника были среди 10 человек, погибших при крушении самолета Embraer Legacy 600 к северу от Москвы 23 августа.

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Бразильский Центр исследований и предотвращения авиационных катастроф (CENIPA) в интересах повышения безопасности полетов заявил, что присоединится к расследованию под руководством России, если его пригласят и если оно будет проведено в соответствии с международными правилами.

CENIPA сообщила, что во вторник 29 августа получила ответ от Межгосударственного авиационного комитета – Комиссии по расследованию авиационных происшествий, в котором российские власти заявили, что пока что не будут открывать расследование в соответствии с Приложением 13.

Приложение 13 к Конвенции о международной гражданской авиации – более известной как Чикагская конвенция 1944 года – предусматривает международное сотрудничество.

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При расследовании авиакатастроф эксперты работают над повышением безопасности полетов, не определяя виновных, но расследования часто запятнаны политическими интересами.

CENIPA и производитель Embraer хотят предотвратить будущие аварии, но сталкиваются с трудностями в получении информации в ходе расследования из-за санкций против России и нежелания Москвы допустить внешнюю проверку.

Самолет Embraer Legacy 600 имеет хорошую репутацию с точки зрения безопасности. Около 802 региональных самолетов Embraer на 37-50 мест, построенных на той же платформе, что и корпоративные самолеты Legacy 600, находятся в эксплуатации, поэтому Бразилия заинтересована в изучении кейса с Пригожиным.

Согласно данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), базирующейся в Монреале, рейс из Москвы в Санкт-Петербург был внутренним, поэтому на него не распространяются международные правила, известные в индустрии под юридическим названием "Приложение 13".

Российские авиационные власти не были обязаны согласиться на предложение CENIPA, но некоторые бывшие следователи считают, что они должны это сделать, поскольку США и другие западные правительства подозревают Кремль в причастности к катастрофе 23 августа.

"Они не обязаны, им лишь рекомендуют это сделать", – заявил агентству Reuters глава CENIPA бригадный генерал авиации Марсело Морено после того, как на прошлой неделе агентство направило электронное письмо с вопросом к России, откроет ли она такое расследование.

"Но если они скажут, что начнут расследование и пригласят Бразилию, мы будем участвовать издалека", – добавил Морено.

Американский консультант по авиационной безопасности и бывший следователь Джон Кокс сказал, что внутреннее российское расследование всегда будет подвергаться сомнению без участия Бразилии – страны, где был изготовлен самолет Пригожина.

"Я думаю, что это очень печально. Я думаю, что это вредит прозрачности российского расследования", – сказал Кокс после того, как ему сообщили о российском ответе.

Джефф Гуццетти, бывший американский следователь по расследованию авиакатастроф, сказал, что Россия должна принять помощь от Бразилии, даже если CENIPA сможет участвовать лишь удаленно: "Если они этого не сделают, то это верный признак того, что расследование не будет прозрачным".

Бразильский авиастроительный конгломерат Embraer отказался от комментариев.

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