У російському Бєлгороді гриміли вибухи: влада каже, що спрацювала ППО
Неділя, 1 січня 2023, 03:45
У російському місті Бєлгород ввечері 31 грудня гриміли вибухи. Влада регіону заявила про роботу протиповітряної оборони.
Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram
Пряма мова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО. Збито 4 снаряди РСЗВ".
Деталі: За інформацією Гладкова, ніхто не постраждав.
Губернатор заявив, що внаслідок обстрілу у селі Нова Нелидівка вибито вікна в 4 приватних будинках, а на околицях міста Шебекіно пошкоджено 2 приватних помешкання та газопостачання.
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