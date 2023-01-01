Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У російському Бєлгороді гриміли вибухи: влада каже, що спрацювала ППО

"Українська правда"Неділя, 1 січня 2023, 03:45
Руйнування на околиці міста Шебекіно, фото з Telegram Гладкова

У російському місті Бєлгород ввечері 31 грудня гриміли вибухи. Влада регіону заявила про роботу протиповітряної оборони.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО. Збито 4 снаряди РСЗВ".

Деталі: За інформацією Гладкова, ніхто не постраждав.

Губернатор заявив, що внаслідок обстрілу у селі Нова Нелидівка вибито вікна в 4 приватних будинках, а на околицях міста Шебекіно пошкоджено 2 приватних помешкання та газопостачання.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Данілов: Росія може стати колонією країни-сусіда, це дуже небезпечно

Зеленський: У Росії запанував страх, і правильно бояться

відеоУ Києві чоловік запускав салюти на Новий рік – його затримали

Axios: Зеленський та Нетаньягу вели переговори про обмін ППО на голосування України в ООН

Повітряні сили про унікальний досвід ППО України: ледве встигали перезаряджати NASAMS

фотоУ новорічну ніч ППО збила 45 російських шахедів

Усі новини...
Росія
У Києві закриті декілька станцій метро: виявили уламки ракети
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 9 населених пунктів і знищили 13 "Шахедів" – зведення
Через брак боєприпасів росіяни не зможуть підтримувати високий темп операцій в районі Бахмута – ISW
Останні новини
01:03
У Дніпрі – вибухи, на Полтавщині працює ППО
00:35
оновлено о 01:15У Києві та області працює ППО, у столиці прогриміли вибухи
23:45
На Київщині знайшли уламки російської ракети Х-55
23:33
На війні загинув режисер монтажу Віктор Онисько
23:16
доповненоУкраїну атакують "Шахеди", в багатьох областях повітряна тривога
22:55
+20: у Німеччині зафіксували найтепліший переддень Нового року
22:40
Сумщина: 114 ударів за день, пошкоджено архітектурну пам’ятку
21:51
Росія почала змінювати тактику обстрілів – ГУР
21:30
Данілов: Росія може стати колонією країни-сусіда, це дуже небезпечно
20:21
У Нідерландах в новорічну ніч затримали десятки людей, є постраждалі через феєрверки
Усі новини...