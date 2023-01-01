У російському Бєлгороді гриміли вибухи: влада каже, що спрацювала ППО

Руйнування на околиці міста Шебекіно, фото з Telegram Гладкова

У російському місті Бєлгород ввечері 31 грудня гриміли вибухи. Влада регіону заявила про роботу протиповітряної оборони.

Джерело: губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала система ППО. Збито 4 снаряди РСЗВ".

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Деталі: За інформацією Гладкова, ніхто не постраждав.

Губернатор заявив, що внаслідок обстрілу у селі Нова Нелидівка вибито вікна в 4 приватних будинках, а на околицях міста Шебекіно пошкоджено 2 приватних помешкання та газопостачання.